【財政預算案2021】消息：預算案設失業貸款　月薪6倍上限8萬

財政預算案公布前，有消息指，財政預算案將為失業一段時間的人士新設個人貸款計劃，容許失業人士申領月薪6倍、上限為8萬元失業人士個人貸款，年息僅1厘，計劃涉及金管局、按揭證券有限公司，以及銀行；而按揭證券有限公司負責向失業港人提供個人貸款，還款期最長為5年。據悉，政府希望可以盡快向失業者批出個人貸款，以紓緩生活壓力。

【下一頁】財政預算案封面綠色 陳茂波寓意未來懷抱希望但仍要「睇餸食飯」

據了解，失業人士個人貸款的申領人，必須證明自己是失業人士，並已經失業一段合理時間，申請人可以用公司的終止僱員合約、出糧戶口等作為失業證明，貸款的申請上限為在職時的月薪6倍，上限為8萬元。由銀行批出的失業人士個人貸款，將由政府任擔保人。

還款方面，首12個月僅需要償還利息，以貸款上限8萬元計算，年息為1厘，意味着首年只需要還息800元。其後，若果5年內還清所有貸款，可以申請退回貸款利息。

消息指，銀行將會負責失業人士個人貸款的把關工作，審核申請人士的申請資格，從而批出合適的貸款額度。有關的失業貸款，類似一般申請信用卡貸款或私人貸款，相關資料會存放在信貸資料庫，倘若申請人最終不還款兼賴帳，信貸紀錄也會受到影響。

相關文章：

【財政預算案2021】政府據報擬加碼推iBond 銀色債券入場年齡降低

【財政預算案2021】畢馬威建議政府每人派1萬元電子消費券 為住宅租金及在職父母提供免稅額

記者：陳韻妍