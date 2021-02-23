【美股收市】債息續揚 納指挫2.5% 道指跌200點後喘穩

通脹預期升溫陰霾仍在發酵，美10年期債息進一步迫近1.4厘水平，意味企業借貸成本恐推高。對債息走勢敏感的環球科技股旋即受累下挫，納指挫2.5%，道指跌200點後喘穩 。

道指收市微升27點，報31521點。標指跌30點，收報3876點。納指收報13533點，跌341點，創自去年10月28日以來最大單日跌幅。

科技股帶頭向下，特斯拉（Tesla）再挫8.5%，蘋果滑落3%。美國聯合航空一架777客機日前引擎故障爆炸，美國聯邦航空局己要求檢查使用同款引擎的客機，製造商波音公司亦建議暫停使用，波音股價跌2.1%。

投資者觀望聯儲局主席鮑威爾將分別在周二及周三，出席國會聽證會，就經濟前景發表看法。與此同時，市場通脹預期持續升溫，交易員相信儲局可能較之前預期更快加息。高盛策略師Praveen Korapaty估計，儲局希望在開始加息前先結束資產購買計劃，意味着最早可行的加息時間是2022年底左右。

市場憧憬美國國會將通過大型新紓困計劃，美元偏軟，金價回升，重返1800美元水平。銅價則升至9年新高。

紐約4月期金收市升1.7%，報1808.4美元。倫敦3個月期銅每噸升至9271.5美元。

美國德州等地受到惡劣天氣影響，油產受限，刺激紐約升3.8%，收報61.49美元，；布蘭特4月期油收報65.24美元，升3.7%。

比特幣升上58332美元創新高後急速回吐，尾段曾倒跌逾17%，是一個月來最大單日跌幅。

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責任編輯：柯志宏