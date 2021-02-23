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白宮「薪酬保障計劃」改革　小企業為首要保障對象

股市 03:44 2021/02/23

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美國總統拜登宣布對薪酬保障計劃（PPP）進行更多改革，增加對有需要的小企業的貸款。（法新社圖片）

白宮發表聲明稱，拜登政府頒布「薪酬保障計劃」（PPP）的改革措施，增加對有需要的小企業的貸款，以進一步促進不同族裔能夠平等獲得救濟。

白宮在聲明中稱，小企業佔美國GDP的44%，創造三分之二的淨新增就業崗位，僱用近一半的美國工人。目前，數百萬的小企業，特別是黑人和拉丁裔等少數族裔擁有的小企業，在疫情所帶來的經濟危機中苦苦掙扎，拜登政府已經把向受重創的小企業提供公平救濟作為首要任務。

白宮再次強調，一個月前剛開始最新一輪「薪酬保障計劃」資金分配政策：

1、員工少於10人的小企業所佔資金份額上漲近六成；

2、農村地區的小企業獲得的資金份額上漲近30%；

3、通過社區發展金融機構（Community Development Financial Institutions）和少數族裔存托機構（Minority Depository Institutions）分配的資金份額漲幅超過40%。

與此同時，拜登政府宣布幾項改革措施，進一步將計劃的目標，對準最小規模的企業和那些在之前的紓困計劃中被落在後面的企業：

1、從24日開始，設立一個14天的專屬申請期，在此期間，僱員少於20人的企業能通過該計劃申請救濟；

2、幫助個體經營者、獨立承包商和個體戶獲更多資金支持，其中包括家庭維修承包商，美容師，小型獨立零售商等；

3、與兩黨法案一致，消除一項針對有欺詐嫌疑企業的排除性限制，即保護無欺詐重罪的小企業主可以通過計劃獲得救濟，但是，近5年內因與資助詐騙有關的重罪被逮捕或被定罪的，以及近1年內有其他重罪的小企業主除外；

4、消除一項排除性限制，保護拖欠聯邦學生貸款的小企業主可以通過計劃獲得救濟；

5、澄清非公民的小企業主（如綠卡持有者或持簽證者）可以使用個人納稅人識別號（ITIN）申請救濟。

美媒：拜登料短期內難調高最低時薪

編輯：李勝君


 

紓困措施 美國 就業 疫情 簽證 金融機構 拜登 GDP 白宮

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