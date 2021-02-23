【Bitcoin】比特幣一度跌17%失守5萬美元關　耶倫：比特幣具高度投機性

▲ 美國財長耶倫表示，比特幣交易效率極其低下，是具高度投機性的資產。

比特幣（Bitcoin）年內漲幅驚人，美國財長耶倫（Janet Yellen）最新在論壇表示，數字貨幣可能帶來更快、更低成本地支付，但許多問題依然需要研究，包括消費者保護、洗黑錢等。耶倫表示，比特幣交易效率極低下，為具有極高投機性的資產，人們應該當心。

比特幣昨晚一度跳水，5分鐘內下跌超過3000美元，低見48346美元，跌幅超17%，其後重回5萬美元關口，最新報52878美元，24小時跌幅7.4%。

耶倫稱，比特幣常被用於非法活動，交易效率極低下，同時為達到這些交易需要消耗大量能源。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter回應黃金好於比特幣和傳統現金的講法時，表示「貨幣只是數據，讓我們免於物物交換的不便，貨幣數據和所有其他數據一樣，都存在延遲和錯誤」，「比特幣和以太幣價格似乎偏高」。

馬斯克此前曾在Twitter多次發佈撐比特幣言論，刺激比特幣價格急升。Tesla在本月初，斥資15億美元買入比特幣，並接受比特幣為支付方式之一。

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編輯：陳健婷