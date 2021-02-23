【開市9點半】外資行英鎊看法「鬥牛」　專家指忌高追宜低吸？

（1）美匯指數動力減弱之際，英鎊則相應上升，值得不少移民者注意。外資行相繼就英鎊走勢「鬥牛」，花旗預計英鎊兌美元年底再闖1.47新高。韓資樂天證券更樂觀，料可挑戰1.48高位，並指英鎊今年內可試衝1.5才見頂。

即睇開市9點半重點：

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【外幣定存】專家料英鎊上試1.5 忌高追建議低吸位

（2）港元方面，港元定期存款的減息浪持續，素來打高息牌的集友，昨天（22日）全面降息，如3個月年息下調0.05厘後，低見0.2厘。

【港元定存】3個月港元定存最高1.8厘 無視兩中小行鬥減息

（3）愈來愈多機構接受比特幣Bitcoin支付，有分析員估計，Tesla早前投資比特幣帳面勁賺10億美元，比去年全年銷售電動車的利潤還要高。

【Bitcoin】Tesla投資比特幣不足一個月料勁賺78億元 勝去年賣車利潤

（4）比特幣（Bitcoin）價格繼續衝高，人稱「洗米華」的澳門商人周焯華亦涉足加密貨幣業務。周焯華旗下的太陽國際 （08029） 上周訂立諒解備忘錄，擬收購加密貨幣採礦設備，包括1,000台加密貨幣礦機。

【Bitcoin】「洗米華」周焯華旗下太陽國際擬購1000部礦機 股價飆逾4倍後急回（第二版）

（5）焦點股方面，HSBC滙豐 （00005） 今日放榜。HSBC滙豐已獲准有條件恢復派息後，公布首份業績，市場聚焦滙豐重啟派息後首次派息水平，以及發展策略更新，其中重返亞洲及加大節流計劃料是滙豐今次重點。

【滙豐HSBC業績】滙豐周二放榜前逆市升2% 料每股派0.13美元末期息（附大行預測圖解）

（6）另一重磅股騰訊 （00700） 獲摩根士丹利唱好，並上調目標價100元至820元，維持「增持」評級，最樂觀情景騰訊可見1000元。

【騰訊股價】大摩：手遊市場被低估 騰訊應值1萬億美元、最樂觀12個月內見1000元（附主要券商目標價）

（7）疫情下中電控股 （00002） 仍增加2020年派息，財務總監彭達思指，集團派息政策是根據盈利增長、資產負債表情況而釐定。

【收息股】中電：今年派息政策審慎、未考慮派特別息 盡量減低電費調整對市民的影響

（8）賽生藥業（新上市編號﹕06600）周三（24日）截止招股，孖展暫錄得557.5億元，超額認購254.7倍。

【新股IPO】賽生藥業6600孖展錄558億元 超額認購255倍（不斷更新）

（9）開拓藥業 （09939） 披露，在巴西普克魯胺治療COVID-19重症患者的臨床試驗已完成588名患者的入組工作，預期3月公佈臨床試驗數據。

【新冠肺炎】開拓藥業：巴西臨床試驗完成588名患者入組 3月公佈數據

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

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