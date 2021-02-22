信陽毛尖改名「國龍茅台」遭官媒批惡意混淆 再更名「國龍酒業」

▲ 信陽毛尖早前公佈更名為「國龍茅台」，被批蹭貴州茅台熱度。

信陽毛尖 （00362） 上周發公告，建議更改公司名稱為「國龍茅台」，翌日股價一度飆升逾4成。惟新名引發廣泛爭議，內地官媒央視點名批評，並引述內地法律人士指，信陽毛尖改名會讓大眾誤以為與貴州茅台有關，是惡意混淆的行為，違反《反不正當競爭法》，屬不正當競爭行為。

央視財經日前也發表評論文章，稱「跟風蹭熱度式的改名也許帶來短暫股價拉升，但喧囂之後公司業務大多沒有實質改變，經營業績一地雞毛，最終被投資者拋棄。」文章又指，「上市公司改名成本很低，還能瞬間傍上熱點，拉抬股價，很容易成為一些投機取巧耍『小聰明』的上市公司『市值管理』的良方。」

信陽毛尖今日跌17%，收報0.34元，最新市值5億元。

信陽毛尖更名國龍茅台 網民：茅台同意嗎？【下一頁】

信陽毛尖今晚再發公告，表示公司經再三考慮，為免引起市場信息混亂及誤會，決定再將公司英文名更改為「China Dragon Wines Group Limited」，並採納「中國國龍酒業集團有限公司」，將原先的「茅台」改為「酒業」。

信陽毛尖指，經修訂的名稱較貼切反映公司業務發展的未來方針，因公司自去年11月起已從事酒類貿易業務，截至去年底半年，酒類貿易業務貢獻公司營業額逾30%及溢利428.6萬元，公司未來將大力擴展酒業市場業務，預期將來酒業收入將成為公司主要收益。

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編輯：陳健婷