  • 21°C
香港時間 : 2021222日 (一) 22:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信陽毛尖改名「國龍茅台」遭官媒批惡意混淆 再更名「國龍酒業」

Hot Talk 22:38 2021/02/22

分享：

信陽毛尖早前公佈更名為「國龍茅台」，被批蹭貴州茅台熱度。

信陽毛尖 （00362） 上周發公告，建議更改公司名稱為「國龍茅台」，翌日股價一度飆升逾4成。惟新名引發廣泛爭議，內地官媒央視點名批評，並引述內地法律人士指，信陽毛尖改名會讓大眾誤以為與貴州茅台有關，是惡意混淆的行為，違反《反不正當競爭法》，屬不正當競爭行為。

央視財經日前也發表評論文章，稱「跟風蹭熱度式的改名也許帶來短暫股價拉升，但喧囂之後公司業務大多沒有實質改變，經營業績一地雞毛，最終被投資者拋棄。」文章又指，「上市公司改名成本很低，還能瞬間傍上熱點，拉抬股價，很容易成為一些投機取巧耍『小聰明』的上市公司『市值管理』的良方。」

信陽毛尖今日跌17%，收報0.34元，最新市值5億元。

信陽毛尖更名國龍茅台  網民：茅台同意嗎？【下一頁】

信陽毛尖今晚再發公告，表示公司經再三考慮，為免引起市場信息混亂及誤會，決定再將公司英文名更改為「China Dragon Wines Group Limited」，並採納「中國國龍酒業集團有限公司」，將原先的「茅台」改為「酒業」。

信陽毛尖指，經修訂的名稱較貼切反映公司業務發展的未來方針，因公司自去年11月起已從事酒類貿易業務，截至去年底半年，酒類貿易業務貢獻公司營業額逾30%及溢利428.6萬元，公司未來將大力擴展酒業市場業務，預期將來酒業收入將成為公司主要收益。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【貴州茅台】外資減持觸茅台牛年累吐8%　中外基金爭定價權？

編輯：陳健婷

港股 更改公司名稱 信陽毛尖（00362）

上一篇文章

【美股市況】美債息急升憂慮　道指跌140點　納指跑輸挫1.2%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期】美股跌勢縮　恒指夜期升76點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌