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【華為Mate X2】華為折疊旗艦Mate X2發佈　售價17999人民幣起、逾332萬人預約

Hot Talk 06:44 2021/02/23

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華為折疊旗艦Mate X2發佈。

華為今晚正式發佈新一代折疊旗艦手機Mate X2。華為消費者業務CEO余承東介紹，Huawei Mate X2搭載5nm製程工藝的麒麟9000 5G SoC，擁有超薄的大振幅雙揚聲器，配備4500mAh大電池，採用55W華為超級快充，是目前充電最快的折疊屏手機。

根據華為商城，華為Mate X2在發佈前的預約人數已經超過224萬人。截至今晨6時30分，已有超過275萬人預約，京東商城預約人數57萬人。

Mate X2採用8英吋可折疊柔性內屏，觸控採樣率180Hz，413 ppi像素密度，2480x2200超高分辨率。外部副屏為6.45英吋柔性OLED屏幕，2700x1160超高分辨率，456 ppi像素密度，觸控採樣率240Hz。

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相機方面，Huawei Mate X2配備5000萬像素主攝、800萬像素潛望式長焦鏡頭、1200萬像素長焦鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭。前置則為1600萬像素廣角鏡頭。

華為Mate X2有釉白、冰晶藍、冰晶粉、亮黑四種顏色。256GB售價為17999元人民幣，512GB售價為18999人民幣。新機將於2月25日10時08分，在華為商城、各大授權電商、華為體驗店、授權零售店同步開售。

根據IDC統計，華為手機去年第四季出貨量3230萬部，按年大跌42.4%，市佔率由15.2%縮減至8.4%，全球排名第五手機生產商。

紅米K40將於2月25日發佈，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

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