本周公布業績 重點港股一覽

各大藍籌企業業績期本周揭幕，一眾股民最關心的，固然是滙豐控股(00005)的全年業績及能否恢復派息，以及重返亞洲市場的戰略進展。然而除了滙豐，本周發布全年業績的還有不少具份量的本地股份。

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至於今日先行公布業績的，則包括中電控股(00002)和玖龍紙業(02689)。中電中午公布，截至去年底止年度業績，去年純利為114.5億元，按年升約146％，每股盈利4.53元。第四期中期股息為每股1.21元，連同首三次已付中期股息，全年合共派發股息為每股3.1元。 期內，集團營運盈利按年上升4.1％至115.7億元。綜合收入按年減少7.1％至795.9億元。

本周公布業績重點股份一覽：

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至於玖紙，公司截至2020年12月止中期純利40億元人民幣，按年升75％；每股基本盈利0.85元，派中期息約每股0.12元。期內，集團收入308.8億元人民幣，按年升7.1%。

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