昂坪360保養工程延期 期間生日人士可享優惠 3月9日至4月1日暫停開放

昂坪360原定於2021年2月27日至3月22日進行的維修保養工程，因最新的工程時間表和人手調配，將順延至2021年3月9日至4月1日進行，纜車服務在該段期間將暫停，有意前往觀光的市民敬請留意。

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保養工程期間昂坪市集如常開放，但市集的室內景點，包括與佛同行及360動感影院將繼續暫停開放。此外，凡持有香港身份證人士如於上述工程日期生日，可於2021年4月其他日子蒞臨昂坪360，享用免費乘車優惠。

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昂坪360表示除了公司網站會有服務暫停通告外，亦會於港鐵東涌綫及其他轉車站等21個港鐵站內張貼告示，另外會於港鐵東涌綫進行站內廣播，以通知公眾及賓客。

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責任編輯：翁嘉陽