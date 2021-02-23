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【樓市現象】置樂花園仲有樓價4字頭2房 放盤一出唔夠24小時 即獲換樓客極速買入

股樓投資 08:04 2021/02/23

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不少人認為今年的樓市小陽春已提早於1月爆發，惟農曆新年過後，樓市氣氛較早前更旺，多區二手屋苑出現買家爭購單位個案，買家生怕業主反價、甚至封盤，於更短時間作出置業決定，入市為上。最近屯門私人參建居屋置樂花園一個2房單位放盤不足24小時，即獲換樓客購入。

【低水上車】港島樓平過5球之選 「80後」樓仔3分鐘即達港鐵站同商場 首置客468萬成功上車，詳見【下一頁


祥益地產區域董事林偉光表示，屯門居屋置樂花園日前錄得一宗區內換樓客成交個案，成交單位為5座高層B室，實用面積449平方呎，兩房兩廳。日前原業主放盤不足24小時，便速獲區內換樓客垂青。

 

【筍盤推介】新地屋苑2房單位座向東南 景觀超開揚 唔使10分鐘行到港鐵站 小家庭上車之選，詳見【下一頁

該買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上廳房均擁開揚景觀，而且屋苑鄰近家人，方便照應，以及原業主願意調整價格，減價4萬，上述買家遂便決定以456萬（自由市場價）購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為10,156元。

 

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人   招聘9大筍工 最高月薪達10萬元   鄭志剛：企業帶頭招聘   為香港打支強心針，詳見【下一頁


原業主於2011年以約142萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達314萬，單位升值逾2倍易手。


置樂花園位於屯門青海圍18號，屬私人參建居屋，於1981年3月開始入伙，樓齡約40年。屋苑設有8座，提供1,000個單位。置樂花園雖然為早期落成居屋，樓齡絕對不年輕，但勝在單位實用率高，不設窗台，迎合上車客及換樓客的需求。

【網民熱話】貿易公司聘助理陪兩女兒讀書 處理文書工作 周未隨時候命 只有日薪$750？，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

放盤 居屋 樓價 農曆新年 陽春 屯門 置樂花園

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