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【華為摺機】華為旗艦摺疊手機Mate X2登場　約售21599港元起

科技 20:59 2021/02/22

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華為旗艦摺疊手機Mate X2登場終正式登場。（華為官網截圖）

智能手機經過十多年的發展，現時似乎進入了瓶頸期。為了突破，各大手機廠商品牌積極佈局摺疊手機市場。內地手機品牌華為自然要分一杯羹，繼續研發新摺疊手機攻打市場。華為今（22日）舉行新機發布會，宣布推出全新旗艦摺疊手機華為Mate X2。

【華為5G】華為發布5GtoB解決方案　促行業數碼化

【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查

一直受美國禁令影響的華為，新機推出的時間表與出貨量都受到衝擊，甚至曾傳出華為將出售手機業務。不過華為卻無懼謠言，一直未有停止新品開發步伐。華為消費者業務CEO余承東在會上表示，目前華為的智能連接設備已經超過了10億部，HiLink生態用戶超過了5000萬，HMS每月活躍用戶超過5.8億。而華為也將會繼續創新，帶來不同的產品。

余承東宣布，推出最新的旗艦摺疊手機華為Mate X2。全新的Mate X2採用了內摺疊設計，內部採用一塊8吋的主屏幕，解析度為2480×2200；外部的副屏幕為6.45吋，解析度為2700×1160。而且是次Mate X2採用雙旋水滴鉸鏈，令內屏幕之間和轉軸鉸鏈的無縫閉合，吸引不少消費者關注。根據華為官方商城頁面顯示，在Mate X2發布會前，預約購買新機的人數已超過241萬人。

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而Mate X2是次採用4鏡頭後置設計，包括：5000萬像素主鏡頭、800萬像素長焦鏡頭、1200萬像素長焦鏡頭以及1600萬像素超廣角鏡頭；前置鏡頭則為1600萬像素廣角鏡頭。至於處理器方面，Mate X2就搭載5奈米的麒麟9000芯片、電池容量為4500mAh。

值得一提的是，余承東透露鴻蒙系統將於4月正式登場，而Mate X2將會是首批可使用鴻蒙系統的手機。

Mate X2將會有藍色、粉紅色、白色及黑色四色供用家選擇，儲存空間則有256GB及512GB予用戶選擇，售價分別為17,999人民幣（約21,599港元）及18,999人民幣（約22,799港元），將在2月25日正式發售。

【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場

責任編輯：曾曉汶

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