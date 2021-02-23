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【好想去旅行】卡塔爾航空推零接觸航空體驗　乘客用自己手機操控機上娛樂系統

商業 11:00 2021/02/23

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卡塔爾航空宣布，即將於其A350客機的機上娛樂系統Oryx One，應用100%「零接觸」技術。（卡塔爾航空提供圖片）

疫情下不少人盡量減少接觸公共物件，卡塔爾航空宣布，即將於其A350客機的機上娛樂系統Oryx One，應用100%「零接觸」技術，乘客無須接觸螢幕即可享多達4,000個娛樂選擇，包括最新熱門大片、電視節目、音樂、遊戲等。

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「零接觸」技術由卡塔爾航空與泰雷茲（Thales）AVANT機載娛樂系統（IFE）合作推出，乘客連接Oryxcomms機上無線網路並掃描螢幕上的二維碼，即可將其個人電子設備（PED）與座椅靠背的娛樂系統螢幕配對，然後透過個人電子設備操作使用Oryx One。

此外，卡塔爾航空還將為其波音787-9的商務艙、經濟艙乘客，提供個人藍牙耳機與座椅靠背娛樂系統配對選擇，成為歐洲、中東和北非地區率先提供這一體驗的航空公司。

卡塔爾航空目前的通航城市已增加至130多個目的地。卡塔爾航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示，隨著「零接觸」科技的應用，乘客能夠在機上使用他們的藍牙耳機，最大程度地減少接觸面，預防潛在的感染風險，這亦使我們目前嚴謹的防疫舉措得到進一步提升。

責任編輯：朱悅瀅

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