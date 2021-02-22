邱騰華稱疫情對香港服務貿易影響較大

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（23日）在「亞洲貿易週2021」談及2019冠狀病毒病疫情下的貿易環境，指出，疫情對香港不同貿易範疇影響不一，貨物貿易未受太大影響，但服務貿易整體而言影響較大。雖然如此，金融服務及資訊科技等範疇仍有強勁的增長。香港的情況或許是全球貿易的縮影。



邱騰華提及兩期「保就業」計劃和四輪「防疫抗疫基金」旨為受疫情打擊較大的行業，提供針對性的紓困措施；亦提到政府推出中小企融資擔保計劃，提高計劃的承擔額，紓緩企業現金流不足的情況，計劃受到中小企業廣泛歡迎。



他表示，在上國際大部份經濟體仍受疫情影響，陷於衰退，在經濟復元的路上，疫情仍會對經營成本構成壓力，惟防疫會否成為貿易壁壘的借口成為更大的挑戰，或保護主義會否借機抬頭，令人擔心。他以《區域全面經濟伙伴協定》為例，指出高質量的自由貿易協定可以加強多邊貿易系統，促進區域貿易合作及消除貿易壁壘。



面對疫情影響貨物及人員流動，邱騰華表示世界各經濟體能否廣泛和充分採用電子商貿，對疫後復甦非常重要，也是國際貿易組織可以進一步共同商議合作的課題。

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責任編輯：潘曉豐