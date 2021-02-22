【樓市現象】買家蜂擁入市二綫盤單位也要搶 恒景花園一開門即吸3組客洽購 「90後」速拍板640萬成功做業主

農曆新年假期後，準買家蜂擁入市，二手成交交投熾熱非常，就連二綫屋苑也十分搶手。日前一向成交較疏落的葵涌恒景花園，也於單日內連錄兩宗成交，其中一個單位放盤一天即獲3組買家洽購，可見二手搶盤情況極誇張。

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中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，恒景花園單日連錄兩宗買賣成交。其中一成交為低層B室，實用面積452平方呎，兩房間隔。單位於本月20日放盤，叫價668萬元，21日單位租客肯開門予睇樓，即吸引3枱實客睇樓及洽購。放盤一日後，速以640萬元沽出，平均實用呎價14,159元。

買家為「90後」，原本洽購新葵芳花園，因家中剛添新成員，為方便家人幫忙照顧，最後轉戰恒景花園，見上址價錢合預算，知道有多名買家爭購，迅速拍板以640萬元承接。原業主則為一手業主，1996年以279.9萬元入市，持貨25年才轉售，賬面獲利360.1萬元或1.3倍。

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另一宗成交為高層F室，實用面積520平方呎，三房間隔，去年9月放盤價為950萬元，上月底調低至868萬元，才吸引買家睇樓，經議價後，新近以812.8萬元沽出，平均實用呎價15,631元。

許偉業指，新買家為區內用家，原洽購屋苑高層C室兩房單位，叫價740萬元，因業主企硬不減，遂轉投上述大單位，議價後立即入市。原業主於2009年以244萬元買入單位，現轉手帳面獲利568.8萬元，單位期內升值2.3倍。

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記者：陳詠妍