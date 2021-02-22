內地著名書法家林鵬逝世 經歷抗日戰爭 曾任山西省書協主席 享年93歲

內地著名書法家、學者林鵬昨日在河北家鄉保定易縣逝世，享年93歲。生林鵬前歷任中國書協理事，中國書協創作委員會委員，山西省書協主席，山西省書協名譽主席等。

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林鵬擅長草書，尤其是連綿大草。根據河北省書法家協會副主席吳占良介紹，林鵬曾經歷抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝；其讀書治學，學養深醇，尤對先秦史、傅山書法有精深研究，著作數十部，在國內外影響深遠。

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林鵬生前曾發表一段關於草書的言論，認為草書不可規矩繩墨，同時要忠於藝術本身的要求，例如必須是漢字（指書寫的文字），前人必須這麼寫過（指字的結體），必須是自出機杼，必須對觀者有衝擊力，有新鮮感，有美感，對草書身為有要求。據稱，這位著名書法家的喪禮於今日（22日）在易縣南管頭村舊宅舉行，因為疫情原希望將一切儀式從簡。

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責任編輯:翁嘉陽