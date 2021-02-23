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【SOGO優惠】SOGO銅鑼灣店舉行「京都節」　多款抹茶及京都美食吸日本控

商業 10:00 2021/02/23

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SOGO銅鑼灣店舉行不同活動。（資料圖片）

港人暫時仍未能到日本旅行。崇光（SOGO）繼續舉辦銷售日本食品的新活動，將於2月24日至3月2日期間，位於銅鑼灣店B2/F Freshmart舉行「京都節」。

是次有售多款指定和風小食和甜點，包括男前豆腐店豆皿絹豆腐、京都燉牛肉湯、匠洛庵志葉漬等。少不免有售抹茶食品，包括櫟KUNUGI宇治之年輪蛋糕、 茶茶王國抺茶餅乾、濃厚抹茶糖果、京都林家久太郎商店蕨餅、抹茶士多啤梨朱古力等。

SOGO將於2月24日至3月2日期間，位於銅鑼灣店B2/F Freshmart舉行「京都節」。（崇光提供）

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【7-Eleven】7-Eleven夥Green Monday推素食及優惠　28元有售黑椒新肉絲意粉及芝麻燒汁新肉絲米線（多圖）

另外，凡是SOGORewards會員，截至2月28日到銅鑼灣店B1/F或尖沙咀店LG/F Laura Mercier專櫃，可率先體驗5分鐘黑眼圈遮瑕體驗，完成後可獲贈極致亮肌無瑕粉底液試用裝一份。並以獨家優惠價530元，購入原價750元的雙色遮瑕入門套裝。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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