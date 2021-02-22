【電動車】理想汽車CEO：目標2025年奪20%市場份額　拿全球頭部企業競爭門票

▲ 理想汽車CEO：目標2025年奪20%市場份額 拿全球頭部企業競爭門票

理想汽車（美：LI）行政總裁李想發布內部信指，新能源汽車在未來十年註定超高速增長，2021年至2025年是理想汽車從1-10的階段，即高速發展的階段，理想汽車2025年的戰略目標為20%的市場份額，成為中國第一的智能電動車企業，集團才有足夠的人才、技術和資金的儲備，拿到全球市場頭部企業競爭的門票，參與到2030年更激烈的全球市場競爭中去。

理想汽車美股盤前跌1.6%，現報29.35美元。

「只有綜合實力做到了第一，才真正有機會在智能電動車的世界杯上奪冠。」

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李想指，中國計劃2030年左右達到碳排放峰值，對於新能源汽車行業的發展具有正面推動作用，美國和歐盟也都對未來碳排放和禁售燃油車的時間表提出較高要求。他指，全球新能源汽車的銷量增長會超過大部分機構的預測，預計2030年達到60%的乘用車新車銷售佔比，中國的佔比還會更高，屆時新能源乘用車銷量在4000萬輛左右，中國的銷量會達到2000萬輛。

他續指，自動駕駛在接下來十年會以摩爾定律的速度發展，2030年不論是車載算力還是傳感器的分辨率都會得到數百倍的提升。

「智能電動車競爭的終局是數據和芯片的競爭，會很快變成足球世界杯這樣的淘汰賽，每個品牌會面對小組賽出線，以及一輪輪的淘汰賽。」

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理想汽車未來10年將雙向並行

李想稱，充電的便利性仍然是電動車普及過程中最大的挑戰和屋頂所在。只有充電站真的做到和加油站一樣的方便快捷，才可以讓所有的消費者把燃油車更換為智能電動車。

他說接下來的十年，理想汽車會選擇兩條路線並行：（1）以城市純電、長途發電為用戶價值的增程電動平台（充電寶）；（2） 10分鐘補充300至500公里續航的400千瓦超快充的高壓純電平台（超級充電器）。

李想指出，「雖然傳統汽車行業發展了超過100年，但是智能電動車的競爭在2030年基本上就會分出勝負。」

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編輯：袁諾曦