網友大嘆70後屬幸運一群 90年代上車只需1、2年人工 ：生不逢時

樓價在過去20年的升幅的確甚大，因此生於逢時也是成功上車的一大條件。有網友認為有較多70後可以當業主,全因為當時的樓價較低，才可以成功上車。樓主提出了一個超時空的假設性問題，詢問各位網友意見，問如果70後在今時今日出生，還會否有能力上車？

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樓主認爲90年代是香港發展最快的一段時間，加上97年有移民潮及金融風暴令樓價減低，正值人生最好年華，20多、30多的70後自然幸運過人，當時居屋供應足夠，首期也可能只是上班族1-2年薪金，因此上車這回事一點也不遙遠。

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有70後網友回應，認為無可否應97左右時間的首期需求較小，但同時認為不少時下年輕人沒有及早規劃財務，才令自己陷入困境。該網友指自己年輕時每天也會好好管制自己的消費，才會令自己上車無望。編者認為70後上車的機會的確較大，需要的資金，以及樓房供應都較為充足，但另一方面，90後人士都不應只懷緬前人的好光景，既然生於這個年代，就接受現實，努力改變現況吧。

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責任編輯：翁嘉陽