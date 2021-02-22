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【資金流向】12億北水掃6厘息中移動　沽騰訊、美團

股市 19:17 2021/02/22

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12億北水掃6厘息中移動　沽騰訊、美團

港股今日回吐逾300點，北水錄得少於百億淨流入，僅有54億，但較上周五的36.8億元增加。北水繼續掃中移動 （00941） ，錄得12.4億元淨買盤，中移動收報55.65元，升3.5%，股息率達5.8厘。

科技股受壓，「北水愛股」騰訊 （00700） 有8億元淨流出，美團 （03690） 淨沽9.3億元，小米 （01810） 淨沽2.3億元。

港股通新貴將揭盅，哪些股份有機會迎來北水？看【下一頁】

另外，港交所 （00388） 有5.9億元淨流入，港交所今日股價曾高見587元，破頂後隨大市倒跌，最終收報562.5元，跌0.8%。中海油 （00883） 及思摩爾 （06969） 亦吸資逾5億元。至於近期股價強勁的恒騰網絡 （00136） 有2904萬元淨流入，而今日股價回吐12%。

淨流出方面，紫金礦業 （02899） 、保利協鑫能源 （03800） 、藥明生物 （02269） 、吉利 （00175） 分別走資3.5億元、3.8億元、2.8億元及1.5億元。

追蹤【北水大時代】最新消息


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編輯：袁諾曦

恒騰網絡（00136） 保利協鑫能源（03800） 紫金礦業（02899） 藥明生物（02269） 港股

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