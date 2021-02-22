【資金流向】12億北水掃6厘息中移動　沽騰訊、美團

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【滙豐HSBC】滙豐公布業績前委任多名高層 Nuno Matos任財富管理及個人銀行行政總裁
港股今日回吐逾300點，北水錄得少於百億淨流入，僅有54億，但較上周五的36.8億元增加。北水繼續掃中移動 （00941） ，錄得12.4億元淨買盤，中移動收報55.65元，升3.5%，股息率達5.8厘。
科技股受壓，「北水愛股」騰訊 （00700） 有8億元淨流出，美團 （03690） 淨沽9.3億元，小米 （01810） 淨沽2.3億元。
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另外，港交所 （00388） 有5.9億元淨流入，港交所今日股價曾高見587元，破頂後隨大市倒跌，最終收報562.5元，跌0.8%。中海油 （00883） 及思摩爾 （06969） 亦吸資逾5億元。至於近期股價強勁的恒騰網絡 （00136） 有2904萬元淨流入，而今日股價回吐12%。
淨流出方面，紫金礦業 （02899） 、保利協鑫能源 （03800） 、藥明生物 （02269） 、吉利 （00175） 分別走資3.5億元、3.8億元、2.8億元及1.5億元。
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編輯：袁諾曦