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【每日焦點】WhatsApp公布拒絕接受私隱條款後果　Clubhouse再爆安全疑慮

科技 20:00 2021/02/22

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WhatsApp在今年初宣布，要求用戶接受全新私隱條款，並要與母公司Facebook分享資料。此舉令用戶強烈反彈，掀起社交平台移民潮！

WhatsApp在今年初宣布，要求用戶接受全新私隱條款，並要與母公司Facebook分享資料。此舉令用戶強烈反彈，掀起社交平台移民潮！而在社交平台移民潮出現後，多個新興社交平台崛起，當中包括全球下載量已突破800萬的Clubhouse。

WhatsApp早前宣布，將新政策實行日期由2月8日改為5月15日，不過用戶若拒絕接受WhatsApp新條款，將有何後果？WhatsApp終於正式在 FAQ 專頁上作出回應。

【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除

至於剛崛起的社交平台Clubhouse，雖然深受用戶歡迎，但就同時爆發多項私隱問題。軟件原始碼代管服務平台GitHub上，出現一個名為「OpenClubhouse」的開源程式，竊聽及錄製Clubhouse的語音聊天內容並公開予用戶聆聽，引起外界關注。

【Clubhouse熱潮】Clubhouse爆遭大規模竊取音訊　惹私隱安全疑雲

【更多科技新聞】

【蘋果iPhone】分析：iPhone 12需求帶動　蘋果市值今年底達23萬億元

【Clubhouse熱潮】foodpanda勇闖新平台策劃宣傳活動　明星你問我答吸逾千人參與

責任編輯：曾曉汶

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