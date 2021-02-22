日本首相菅義偉拒絕優先接種疫苗

日本首相菅義偉今日(22日)表示，將不會優先接種疫苗，「在和專家商討下，已確定接種順序，若輪到我的話，也會率先接種疫苗。」同時，他指是否接種疫苗可按個人意願，政府正努力發布有關疫苗不良反應及效果的訊息。

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據了解，現時日本10都府實施的緊急狀態至3月7日為止，包括首都圈1都3縣、大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣等。菅義偉擬在周三(24日)與相關閣員討論後，並在周五(26日)召開諮詢委員會與對策本部會議，判斷部分地區能否提早解除緊急事態。惟有消息人士透露，當局正討論提早解除首都圈以外的指定地方。

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責任編輯：潘曉豐