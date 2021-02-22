  • 21°C
香港時間 : 2021222日 (一) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本首相菅義偉拒絕優先接種疫苗

環球政經 20:37 2021/02/22

分享：

日本首相菅義偉今日(22日)表示，將不會優先接種疫苗，「在和專家商討下，已確定接種順序，若輪到我的話，也會率先接種疫苗。」同時，他指是否接種疫苗可按個人意願，政府正努力發布有關疫苗不良反應及效果的訊息。

【311餘震】日本福島外海7.3級地震　致逾80萬戶停電：【下一頁

【日本疫情】惟注射針管供應不足 菅義偉：下周中起展開接種疫苗計劃：【下一頁

據了解，現時日本10都府實施的緊急狀態至3月7日為止，包括首都圈1都3縣、大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣等。菅義偉擬在周三(24日)與相關閣員討論後，並在周五(26日)召開諮詢委員會與對策本部會議，判斷部分地區能否提早解除緊急事態。惟有消息人士透露，當局正討論提早解除首都圈以外的指定地方。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

日本 菅義偉 疫情

上一篇文章

內地著名書法家林鵬逝世 經歷抗日戰爭 曾任山西省書協主席 享年93歲

下一篇文章

網友大嘆70後屬幸運一群 90年代上車只需1、2年人工 ：生不逢時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽