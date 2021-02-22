【科創板】富時羅素將科創板股票納入富時中國A股指數系列

▲ 富時羅素確認，將把科創板上市的合資格中國A股納入富時中國A股指數系列和富時全球股票指數系列﹙GEIS）。。

全球指數、數據及分析供應商富時羅素確認，將把科創板上市的合資格中國A股納入富時中國A股指數系列和富時全球股票指數系列（GEIS），有關變更將於3月22日生效。據此，50隻科創板股票將進入富時全球中國A股納入全盤指數，其他數個富時中國A股指數也將會納入相應科創板股票。

自2月1日起，科創板股票獲准通過北向中國互聯互通機制進行交易，富時羅素將在其半年度股票指數審核時同步把科創板股票納入其合資格交易所和細分市場名單。

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被納入富時中國A股全盤指數並同時符合滬股通的科創版公司，將被考慮納入富時全球股票指數系列﹙GEIS﹚和富時新興市場指數等。在2021年3月的指數審核中，共11隻科創板股票符合納入富時 全球股票指數系列的標準。

科創板的納入將根據現時為25%的第一階段納入因子。富時羅素於2018年將中國A股提升至次級新興市場級別，納入第一階段已於2020年6月完成。

富時羅素亞太區董事總經理及倫交所集團投資支持方案業務亞太區主管白美蘭表示，科創板股票被納入富時全球股票基準指數，是中國資本市場重要發展的另一里程碑，同時也為外國投資者提供更多元的投資組合。

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編輯：陳韻妍