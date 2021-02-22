【Clubhouse熱潮】平台內容彈性大　初創老闆談生意經　遊戲房晚晚猜謎狼人殺

▲ Clubhouse互動性強鼓勵交流 港人用戶分享用後感

主打聲音互動的Clubhouse社交平台掀起熱潮，連日來亦有不少科技界從業員以至品牌登錄平台。本地初創Innopage創辦人李勁華（Keith）形容，平台優點在於它沒有既定玩法，用戶可按自己需要，談論嚴肅話題或純粹嬉戲均可，「好像有無限個電台，可以自由轉台或打電話Phone-in，找到想討論的話題」。

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科企老闆：與同業分享經營心得

在美國創辦科企，同時亦為本地機構擔任活動講者、商業教練的Sze Wong分享，他在1月底登錄Clubhouse，初期以參與美國科技話題房間為主，但漸漸認識一群香港創科圈的用戶，在平台上分享科技與公司經營管理心得。他表示，之前亦有在實體場地或Zoom擔任活動講者，而Clubhouse用戶的參與明顯較熱烈，「應用介面有種推動力，鼓勵要主動發言。」

疫情下不少科技與商業會議叫停，亦被指是造就Clubhouse冒起的原因。Sze分析，美國流行的科企交流活動，多會邀請著名科技人進行分享，這類活動無論透過Clubhouse或其他平台，分別未必太大，但對一般業界人士，藉Clubhouse分享交流經歷就比實體活動輕鬆。他現時有開設以科創老闆經營、招聘心得等為主題的房間，曾吸引多位老闆分享交流，因公眾可自由「收聽」這些討論，部分話題不宜暢所欲言，但這樣亦能讓更多人接觸業界人士的想法。

▲ 科技界名人如Elon Musk早前參加Clubhouse，帶起該平台的使用。

Sze Wong指出，相信Clubhouse有潛力助不同業界人士開拓人脈，從而尋求包括在求職、創業或經營等方面的意見，建議有這些方面需求的用戶，花時間撰寫個人介紹、並積極參加相關房間的討論。他亦有意嘗試將部分企業教練的工作，搬至Clubhouse上進行。

遊戲群組 逾百玩家晚晚開Game

亦有Clubhouse用戶看準平台即時互動的特色，組成成員逾百人的遊戲社群，以平台進行猜謎、「狼人殺」等集體遊戲，每晚準時開場，新年假期時最高峰的參加人數達300人。「真遊戲群組」創辦人Sunny與Bonnie，本業分別為公關、營銷工作。兩人分享，本身都愛熱鬧、喜歡新舊友好一起玩集體遊戲，而Clubhouse平台特質造就輕鬆地玩遊戲的氛圍。Sunny說：「就好像邀請一班朋友到我家玩遊戲。」

Clubhouse本身只有聲音互動功能，而且該群組成員基本上互不相識，因此群組在進行遊戲活動時，亦需透過其他平台聯繫，安排每晚流程。但兩人認為，Clubhouse優勝在用戶加入的成本很低，群組亦多次吸引名人加入房間一起參與。他們相信，平台的發展只是剛起步，待更多名人使用，以及Android版開放後，人數會繼續增長。

▲ 「真遊戲群組」結成不到半個月，吸引逾百用戶每日在平台上玩不同遊戲。

兩人有意與團隊持續經營遊戲社群，舉行更多元化的遊戲或其他活動，並看好Clubhouse的新形式，能同時包容深度內容與遊戲玩樂。兩人坦言，暫未想得很長遠，但有意申請Club（俱樂部）功能，並以群組名義開設專頁，連繫成員。Sunny補充指出，相信群組日後有其他發展空間，包括舉行實體活動，甚至與其他品牌合作。

而李勁華相信，Clubhouse有能力在香港用戶間紮根，「正如Instagram讓不少人可扮演攝影師、Tiktok讓用戶成為舞蹈家，而Clubhouse就能讓人滿足扮演電台主持人的慾望。」但他提到，台灣用戶對平台更狂熱，使用方法有創意，而且很多時開設房間都會比較有規劃，而香港用戶暫仍比較隨意。

記者: 周俊霖

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