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【新冠肺炎】開拓藥業：巴西臨床試驗完成588名患者入組 3月公佈數據

股市 18:55 2021/02/22

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開拓藥業表示，在巴西的治療Covid-19重症患者的臨床試驗已完成588名患者入組，將於3月公佈數據。

開拓藥業 （09939） 披露，於2021年2月22日，於巴西普克魯胺治療COVID-19重症患者的臨床試驗已完成588名患者的入組工作，集團預期將於3月公佈臨床試驗的數據。開拓藥業今日收市報17.06元，跌4.7%，成交額1109萬元。

該臨床試驗為普克魯胺治療18歲或以上COVID-19重症男性及女性患者的多中心、 隨機、雙盲、安慰劑平行對照研究，試驗共招募588名（294名男性及294名女性）符合所有資格標準的患者，所有患者均在入院後48小時內入組。

患者以1：1 的比例隨機分配到各組別。在普克魯胺組中，患者每日口服一次（QD）300毫克普克魯胺，持續14日。在對照組中，患者每日口服一次（QD）普克魯胺安慰劑。各組別亦正在接受臨床醫生推薦的標準治療藥物。臨床試驗的主要終點是在第14日通過COVID-19 8分等級量表評估的普克魯胺組相對於對照組的有效性。

開拓藥業上月宣佈，普克魯胺治療COVID－19重症患者的臨床試驗試驗已獲巴西機構審查委員會批准，且於醫療資源配置方面獲得了巴西政府的支持。

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