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林鄭與多名官員率先打疫苗　呼籲市民及早接種

理財智慧 19:23 2021/02/22

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特首林鄭月娥今日（22日）下午與多名主要官員接種由內地研發和生產的科興新冠疫苗，並呼籲市民及早接種。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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林鄭月娥表示，今日與多名局長帶頭接種疫苗，有意起示範作用，以行動鼓勵市民積極參與新冠疫苗接種計劃。「在中央政府的支持下，我很高興首批一百萬劑的科興新冠疫苗已在上周五從北京順利抵港，並由2月26日開始讓五個屬優先接種組別的市民接種。」她續指，受惠人士包括：

  • 60歲或以上人士（陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）
  • 醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員
  • 安老院和殘疾人士院舍院友及員工
  • 維持必要公共服務的人員
  • 跨境運輸、口岸、港口工作人員


此外，另一批復必泰新冠疫苗預計亦會在月底前運抵香港。由明日（2月23日）起，屬優先接種組別的市民可在網上預約接種科興疫苗，並由周五（2月26日）開始在5間社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所接種。參與疫苗接種計劃的私家醫生亦會在3月中前為市民接種科興疫苗。

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責任編輯：黎淑雯
 

　　

財務自由 疫苗 林鄭月娥 診所 院舍

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