【網民熱話】炒股票影響生活 無法抽離？　網民：經歷過大跌市就唔會再驚

玩股票，調整心態就是一大學問，有很多投資了十幾年的熟手還是會時時刻刻查看股市，擔心不已。近日就有網民於網上討論區發文求助，指自己被股票影響太深，無法抽離導致出現負面想法。

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樓主是投資新手，去年12月才踏入股票市場。他指股市完全影響自己的生活，每分每秒都在想股票，又會經常查看股票apps，更稱平均使用股票apps的時間超過兩小時。如果有買的股票升了就心情好；相反就會心情好差，甚至會考慮止不止損。一旦做錯決定，例如錯失時機入股，高買低賣等，就會不停自責。有一晚股票大跌，令他反思，：「 我想賺錢，都係想改善生活。但宜家搞到自己生活都被影響，咁有咩意思？」

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網民回應指樓主買得太大，又不是在用緊閒錢投資, 承受不起到風險。不少人認為樓主的心態是在賭錢，不是在玩股票，是被股票玩，要調整看股票的角度，了解心水股票的公司和研究他人買法都有幫助。

同時亦各出奇招，如買正股就可以刪除apps, 三個月後才下載回來、「心態未調整到就先調整注碼」，「將個app擺係其他device，一啲你唔會日日用嘅機ipad，因為你擺手機就會得閒就睇下，睇睇下就衝動買衝動賣。」

亦有網民笑言：「只要經歷過股市大跌就唔會再驚。」，「玩多一年你就會佛系。」，「唔可以太貪心同錢係賺唔哂」，希望樓主不要太難過。

網民健康炒股建議：

















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責任編輯：張瑋婷