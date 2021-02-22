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【防疫產品】防疫產品選擇多　LG推衣物護理機再取第三方認證增競爭力

商業 19:30 2021/02/22

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LG衣物護理機Styler系列利用TrueSteam蒸氣技術結合革新硬件設計。

疫情下防疫產品有價有市。LG電子香港宣布，旗下採用了TrueSteam蒸氣技術的衣物護理方案LG Styler，已通過韓國全南國立大學的測試，證實可有效殺滅99.9%新冠病毒，用家踏入家中一刻已可為衣物即時消毒。

【英國經濟】英國百年歷史零售商也捱不住　John Lewis考慮再關閉8間門店

測試經由韓國全南國立大學於去年12月31日完成。 LG衣物護理機Styler系列利用TrueSteam蒸氣技術結合革新硬件設計，除了是一部可設合任何家居設計的衣櫥外，更是一部設有不同洗滌護理模式的衣物護理機，讓用家能輕鬆簡易為家居物品及衣物進行乾洗。其TrueSteam高效蒸氣技術以1/1600水顆粒滲透衣物，再以精密擺動衣架設計揮散氣味粒子及減少布料皺紋，最後以熱泵式低溫烘乾，便能同步完成潔淨衣物以及高溫消毒殺菌，同時在潮濕的春季為衣物擺脫霉味潮濕。

另外，LG Styler 系列有多個隔間設計，切合各種衣物需求，除了擺動衣架、多功能層架外，櫃門更設有抗皺褲架，配合蒸氣即可方便用家為西裝掛熨。該系列備有鏡面黑及慕雪白 2 種顏色以供選擇，建議零售價分別為港幣$15,880及$14,880 。

【香港消費物價】1月消費物價指數按年升1.9%　終止6連跌

【外賣商機】港人願花費於訂購外賣　去年每月外賣消費平均1324元

責任編輯：蘇穎琪

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