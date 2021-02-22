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【騰訊700】騰訊遊戲業務增長潛力強勁 獲大摩升目標價14% 料最樂觀可見1000元

股樓投資 19:37 2021/02/22

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大摩發表研究報告指，市場低估全球手機市場增長潛力，料至2024年全球潛在市場規模將達1670億美元。預計騰訊手遊收入在2020年至2024年間年均將增長20%，高於市場普遍預期的18%。大摩認為騰訊全球化可改善手機收入、毛利率表現，市值有望達1萬億美元（約77533億港元）。該行上調騰訊目標價100元至820元，維持「增持」評級。

【大行點睇】大和首予藍月亮買入評級 看好股價再升近三成  詳情請看[下一頁]

大摩指出，疫情下新參與手機遊戲的玩家可維持行業的高增長，料2024年全球潛在市場範圍達1670億美元，較一年前估計的1190億美元高出四成。因騰訊的超班的開發及分銷能力，未來兩年可循自家開發、併購捕捉行業機會。

該行預期，至2024年間全球手遊市場年均增長15%，騰訊可望年均增長20%，反映其國際分銷比例增加。該行預計，到2024年騰訊手遊收入可達3040億元人民幣，國際市場佔有率達13%，較去年6%倍增。

【滙豐控股5】滙豐傳擬撤出 美國零售銀行業務 謀擴中國印度新加坡市場  詳情請看[下一頁]

大摩續指，騰訊未來一年有多個股價刺激因素，包括有多隻新王牌手遊推出，Android 在華銷售分成降低；海外併購消息。大摩表示，若以分部估值總和估值方式估算，予遊戲業務30倍市盈率，即歐美同業中游估值，騰訊目標價達932元。若騰訊所有產品和服務展現強勁變現能力，在最樂觀情景下，騰訊或可在12個月內目標價達1000元。相反，若競爭使用戶在騰訊服務使用時長縮短，最差有可能跌至500元。

騰訊目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） Android 遊戲 騰訊 目標價 全球化 電玩手遊

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