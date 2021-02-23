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【業績】玖紙去年下半年多賺75%中期息10分人幣　股價績後跌4%

股市 09:30 2021/02/23

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玖紙去年下半年多賺75%　中期息10分人幣

玖龍紙業 （02689） 昨收市後公布，截至去年底止6個月盈利約為40億元（人民幣，下同），按年增加75.6%，倘不計及經營及融資活動的匯兌收益，盈利增加62.6%至39.1億元。每股中期股息10分（相等於約12港仙），按年持平 。玖龍紙業績後跌近4.1%，開報15.06元。

期內，玖紙收入按年增7.1%至308.9億元，主因毛利率由17.1%增加至約20.9%，貸款淨額對總權益比率減少至約44.1%。

截至去年底止，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為85萬噸，造紙總設計年產能為1,757萬噸，下游包裝廠總設計年產能為10億平方米。

集團表示，打算於未來數年增加372萬噸造漿（木漿及再生漿）年產能、110萬噸木纖維年產能及625萬噸造紙年產能。擴產計劃完成後，預期造漿、木纖維及造紙的總設計年產能將達到2,949萬噸。另外，集團也將於今年底前增加12.1億平方米下游包裝廠包裝產能。

相關文章：【盈喜】玖紙發盈喜料去年下半年多賺至少6成

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編輯：袁諾曦

港股 玖龍紙業（02689）

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