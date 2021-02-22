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【中印關係】印度擬批准45個中國投資提案　涉長城、上汽投資

股市 18:27 2021/02/22

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印度擬批准45個中國投資提案　涉長城、上汽投資

中國、印度去年武裝衝突後關係緊張，但近期關係未再升溫。外電引述消息指，印度擬批准45個來自中國的投資方案，包括長城汽車 （02333） 、上汽（滬：600104）等。相關投資方案於去年暫停處理，當局認為，該45項投資大多涉及製造業，不涉國家安全等敏感議題，獲先行批准。

據報道，中國企業現時有約150個在印度投資方案被暫停處理，美國、日本企業經香港投資的方案，也因為去年中印衝突後受影響。

長汽去年與美國通用汽車簽約，擬收購通用汽車在印度的汽車製造設施，涉資約2.5億至3億美元。長汽早前公布，擬在未來5年間，在印度投資10億美元，作為其國際化的主軸，包括從去年起在印度銷售汽車，並擬供應電動車。

上汽則於2019年經其英國品牌MG銷售汽車，並在當地已投資4億美元。

長汽、上汽暫未證實消息。

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編輯：麥德銘

港股 上汽集團（滬：600104） 長城汽車（02333） 中印關係 印度

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