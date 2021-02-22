  • 22°C
香港時間 : 2021222日 (一) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為5G】華為發布5GtoB解決方案　促行業數碼化

科技 19:20 2021/02/22

分享：

華為常務董事、營運商BG總裁丁耘表示，截至2020年底，5G商用終端和用戶數相比2019年呈現爆炸式增長。

華為今（22日）在2021世界移動通訊大會（MWC）上海展開幕前夕，舉行5G論壇，談及5G發展前景。華為宣布，針對行業數碼化機會，正式發布5GtoB的「銷售、營運、服務」一站式平台解决方案。

【華為摺機】華為官方宣傳相爆Mate X2設計　下周一正式登場

【MWC2021】MWC上海下周揭幕　採線上線下方式進行

華為常務董事、營運商BG總裁丁耘表示，截至2020年底，5G商用終端和用戶數相比2019年呈現爆炸式增長。商用上市終端達到380款，增長8倍；移動用戶數達到2.2億，增長17倍。丁耘預計，今年這些數字仍將維持3倍左右的增長。

有鑑於行業數碼化轉型的空間巨大，華為看準商機推出面向5GtoB的「銷售、營運、服務」一站式平台解决方案，簡化企業用戶的交易模式，提升創新效率。方案由4大部分組成，包括「5GtoB基礎網絡」、「5GtoB網絡能力開放」、「5GtoB應用使能」和「5GtoB行業市場」。

丁耘表示，華為已經聯合營運商、合作夥伴和企業用戶，在鋼鐵行業率先應用了5GtoB平台解决方案，通過平台實現行業解决方案的標準化和快速複製，如5G轉鋼自動化、5G AR遠程協助裝配、5G鋼表質檢等。

【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕　華為公布新手機專利

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場
2021/01/30
【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場
2020年第4季度iPad出貨量全球排名第一　較同期增長40%
2021/02/01
2020年第4季度iPad出貨量全球排名第一　較同期增長40%
【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕　華為公布新手機專利
2021/02/01
【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕　華為公布新手機專利
【智能手機】再有調查報告出爐　華為手機出貨量6年來首次跌出五甲
2021/01/29
【智能手機】再有調查報告出爐　華為手機出貨量6年來首次跌出五甲
華為 MWC AR 上海 5G

下一篇文章

【Clubhouse熱潮】平台內容彈性大　初創老闆談生意經　遊戲房晚晚猜謎狼人殺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元