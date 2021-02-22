【華為5G】華為發布5GtoB解決方案　促行業數碼化

▲ 華為常務董事、營運商BG總裁丁耘表示，截至2020年底，5G商用終端和用戶數相比2019年呈現爆炸式增長。

華為今（22日）在2021世界移動通訊大會（MWC）上海展開幕前夕，舉行5G論壇，談及5G發展前景。華為宣布，針對行業數碼化機會，正式發布5GtoB的「銷售、營運、服務」一站式平台解决方案。

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華為常務董事、營運商BG總裁丁耘表示，截至2020年底，5G商用終端和用戶數相比2019年呈現爆炸式增長。商用上市終端達到380款，增長8倍；移動用戶數達到2.2億，增長17倍。丁耘預計，今年這些數字仍將維持3倍左右的增長。

有鑑於行業數碼化轉型的空間巨大，華為看準商機推出面向5GtoB的「銷售、營運、服務」一站式平台解决方案，簡化企業用戶的交易模式，提升創新效率。方案由4大部分組成，包括「5GtoB基礎網絡」、「5GtoB網絡能力開放」、「5GtoB應用使能」和「5GtoB行業市場」。

丁耘表示，華為已經聯合營運商、合作夥伴和企業用戶，在鋼鐵行業率先應用了5GtoB平台解决方案，通過平台實現行業解决方案的標準化和快速複製，如5G轉鋼自動化、5G AR遠程協助裝配、5G鋼表質檢等。

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責任編輯：曾曉汶