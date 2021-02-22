何文田半新盤再錄蝕讓　買樓4年帳面唔見193萬

雖然樓市交投持續暢旺，但市場仍錄二手蝕讓，帳面更要蝕逾百萬。中原張文山說，何文田皓畋9座中層C室，實用面積586平方呎，兩房間隔，座向正南方，望街景，剛以1,200萬元易手，實用呎價20,478元。據悉，原業主於2017年1月以1,393萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕193萬元離場。

令人意外的是，樓市正值小陽春，就連豪宅價格也有回升趨勢，被問到業主何解要蝕讓，張文山坦言，業主要移民，而且皓畋的二手成交多數都要蝕。他續說，新買家見單位間隔實用，議價後即拍板入市。

資料顯示，皓畋位於九龍何文田常盛街28號，於2017年11月入伙，由嘉里發展，建有9幢住宅大樓，提供1,429伙，實用面積由361平方呎起，至最大1,480平方呎。事實上，皓畋去年屢錄蝕讓，業主普遍都蝕逾百萬離場。

值得留意的是，嘉里最近亦有新盤推出，旗下何文田瀚名上周公布首張銷售安排，推出2伙單位招標，而指引價錢則約3,888萬元。

瀚名示範單位相

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