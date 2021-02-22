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【實測記憶體消耗】Google Chrome VS Safari　記憶體耗用量高出近10倍！

科技 20:30 2021/02/22

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據外媒《iMore》近日針對Google Chrome及Safari進行測試發現，在macOS Big Sur作業系統運行Google Chrome，比Safari高出接近10倍。

瀏覽器霸主Google Chrome因過度耗用CPU與記憶體的問題一直為人詬病，早前亦有專家建議Mac用家改用內建的Safari，有關兩款瀏覽器孰優孰劣的爭議向來不少。據外媒《iMore》近日針對Google Chrome及Safari進行測試發現，在macOS Big Sur作業系統運行Google Chrome，記憶體耗用量比Safari高出接近10倍。

該媒體近日以2019年MacBook Pro 16（配備32GB記憶體）作測試平台，進行輕、重度使用測試。其中在輕度使用測試中，僅開啟Twitter滾動頁面及開啟Gmail撰寫郵件，Google Chrome的記憶體使用量已達到1GB ，而Safari僅使用80MB。

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至於在重度使用測試中，該媒體測試開啟54個分頁，發現Google Chrome每個網頁的平均記憶體使用量為Safari的24 倍。而Google Chrome在每開啟一個新頁面就會使用290MB記憶體用量，Safari則只是需要使用 12MB記憶體用量。

報道指，Safari在macOS Big Sur獲得的新版本，記憶體管理效率遠勝Google Chrome，網頁載入時間比Chrome快達50%，觀看串流影片還比Google Chrome多一個半小時的電池續航時間。而Google Chrome就為了管理分頁及加快網頁的載入時間，使用了更多的電腦記憶體，指記憶體管理有待加強。

【網絡安全】Google Chrome知名擴充App　遭黑客植入惡意程式代碼

責任編輯：張寶燕

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