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【英國經濟】英國百年歷史零售商也捱不住　John Lewis考慮再關閉8間門店

商業 18:10 2021/02/22

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新冠肺炎疫情對零售商帶來持續影響，尤其英國裁員人數創歷史新高。連擁有156年歷史的高檔連鎖百貨商John Lewis亦正考慮新一輪的商店倒閉計劃。

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John Lewis目前在英國還剩下42家門店，據當地《The Times & The Sunday Times》報道，品牌正計劃關閉當中８間商店，將優先選取面積較大、較有歷史的門店。不過最終的關店數量尚未確定，仍需取決於與業主的談判。另一方面，John Lewis合夥企業John Lewis Partnership也擁有超市連鎖店Waitrose，也正在進一步削減1500個職位。

《Daily Business》指出，在疫情大流行之前，John Lewis的線上銷售額約佔其營業額的40％，該公司曾表示，到2025年可能增長至60％或70％，惟疫情為其帶來了沉重打擊。

實際上，英國就業前景仍然令人擔憂。英國零售研究中心（Centre for Retail Research）的數據顯示，去年英國街上及主要購物目的地，共有176,718個工作崗位流失，該中心研究主任Joshua Bamfield預計，今年當地零售業將面臨更多困難。

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責任編輯：蘇穎琪

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