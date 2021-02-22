【大行報告】呢隻新能源股高位跌27％ 光證仍然睇好 首予買入評級　目標價潛在升幅46％

光大證券發表報告，指未來硅料產能未能追上需求，看好保利協鑫（03800）在顆粒硅技術上的突破， 及2021年業績有望扭轉過去頹勢，進入新一輪的增長周期，首予「買入」評級，目標價4.1元。

保利協鑫周一（22日）收報2.81元，跌9%，成交額29億元，現價較目標價潛在升幅約46%。保利協鑫自今年1月中在1.1元起步，在2月中旬最高升至3.88元，但至今由高位已跌27%。

【大行報告】摩通睇好呢隻基建龍頭 料盈利低位反彈 上調評級至「增持」 目標價潛在升幅近3成 【見下頁】

報告指出，2020年下半年光伏市場出現了新一輪的擴產潮，下游硅片、電池片、組件環節的產能大幅擴容。由於資產較重、擴充周期長（約1-2年）、產能彈性小等特點，硅料擴產嚴重滯後。據Solarzoom數據，2021年底國內硅片、電池片、組件總產能均有望達到370-400GW規模，而對應的硅料產能僅為250GW水平。

光大證券認為，目前光伏硅料已步入加價周期，保利協鑫硅料雙基地戰略落地，目前已成為全球高質量、低成本多晶硅制造端的標杆項目，有望在2021年顯著受益行業供需緊平衡趨勢。

【延伸閱讀】光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明