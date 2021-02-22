【MPF】黃友嘉：不宜因短期就業情況改變強積金制度

▲ 黃友嘉認為不宜因短期就業情況轉差改變強積金制度

疫情嚴重衝擊香港經濟，有聲音要求政府容許市民提取強積金資產以解燃眉之急。積金局主席黃友嘉認為，相關政策更多由政府決定，但他認為退休是長期事宜，不宜因短期就業情況轉差改變制度，相信有其他方法可以達致目標，毋須從強積金提取資金。

積金局﹕20年年化回報4.8%，詳情見【下一頁】

黃友嘉將於下月卸任，他與傳媒茶聚時表示滿意任內工作，當中包括推出預設投資策略、落實成立積金易平台等。強積金面世20年，對於坊間仍不時批評強積金制度「益基金佬」，黃友嘉指留意到社會關注強積金收費問題，其任內已爭取令收費進一步下調，但受託人除了管理基金外，亦須負責其他工作，涉及一定成本。

黃友嘉強積金戶口回報近五成

強積金面世20年，最近資產規模達1.1萬億元，當中約4100億元屬投資回報，回報比率佔資產規模約36%，以年化回報率計則為4.8%。黃友嘉透露，自己強積金戶口有近50%為回報，形容強積金雖未必是自己最好的投資，但對回報仍感滿意。他未有透露自己的強積金配置情況，以避免有人盲目跟隨，強調計劃成員在調配強積金投資時應留意自己的風險承受能力。

他認為，如強積金只佔整體儲蓄的一小部份，計劃成員可考慮較高風險的投資，但對強積金已佔去儲蓄較大部分的人士而言，則應注重多元化投資以分散風險。

至於社會討論已久的強積金對沖問題，黃友嘉僅指積金局是配合及執行的角色，會積極配合政府政策。

能否投資虛擬資產仍要觀察

愈來愈多機構投資加密資產，被問到未來積金局會否容許投資比特幣等資產，黃友嘉未有正面回應，只稱積金局過去不斷拓展投資領域，此做法會持續，但積金局對此有嚴格要求，例如相關資產需足夠成熟，而且要經得起嚴格監管，未來會循序漸進。

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記者：謝智聰