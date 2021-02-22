【美股焦點】ARKK再失守150元大關 美債息升至一年高位 納指開市跌逾1%

美國十年期國債孳息率升至1.35%的一年高位，觸發市場對風險資產的偏好，美股三大指數全線下跌，道瓊斯工業平均指數跌1.47%或97.16點，報31399點；標普500指數跌0.64%或24.88點，報3882.05點；納斯達克指數跌1.42%或196.91點，報13678點，跌穿13736點的20天平均線。

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蘋果 (AAPL)、微軟 (MSFT)、臉書 (FB)、Alphabet(GOOGL)、亞馬遜 (AMZN)、Netflix(NFLX) 及特斯拉 (TSLA) 等重磅股全面下跌，女股神Cathie Wood旗下的投資旗艦ARK Innovation ETF（ARKK）跌2.15%，報149.2美元。早前Cathie Wood指擔心美國國債孳息率上升會導致旗下ETF價格下跌，且會出現大幅波動。

市場展望聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周二（23日）出席國會聽證會，公布半年度貨幣政策報告，市場亦關注屆時對美國國債孳息率上升對大市會否構成風險，以及通脹前景。

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