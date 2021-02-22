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【科興疫苗】菲律賓稱唔係最好疫苗 禁前綫醫護接種

環球社會熱點 17:49 2021/02/22

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菲律賓政府官員指科興疫苗在功效方面並非最好的疫苗，禁止菲律賓的前綫醫護人員接種科興疫苗。

科興疫苗早前獲香港批准使用，首批100萬劑科興疫苗已由北京運抵香港。菲律賓也緊急批准使用科興疫苗，但菲律賓政府官員指科興疫苗在功效方面並非最好的疫苗，禁止菲律賓的前綫醫護人員接種科興疫苗。

「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒  【下一頁】 

菲律賓食品和藥物管理局（FDA）周一（22日）宣布，當局批准於菲律賓緊急使用科興生物研發的新冠疫苗。但菲律賓FDA局長多明戈（Rolando Enrique Domingo）聲稱，科興生物於巴西、土耳其、印尼進行臨床試驗的結果顯示，科興疫苗用於暴露在新冠肺炎危險下的醫護人員身上，功效較用於18歲至59歲的健康群體身上更低。

多明戈更表示：

根據我們的專家，（科興）疫苗並非是對他們（醫護）而言最好的疫苗。

According to our experts, (Sinovac's) vaccine is not the best vaccine for them.

英國衛生大臣：打首劑已可減少3分2傳播機會  【下一頁】 

菲律賓共有140萬名醫護人員。中國早前同意向菲律賓捐贈60萬劑科興疫苗，原定於周二（23日）運抵菲律賓。但由於菲律賓早前未正式授權科興疫苗，導致交付延誤。

另外，菲律賓也透過由世衞主導的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），獲得約11.7萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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