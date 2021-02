【科興疫苗】菲律賓稱唔係最好疫苗 禁前綫醫護接種

科興疫苗早前獲香港批准使用,首批100萬劑科興疫苗已由北京運抵香港。菲律賓也緊急批准使用科興疫苗,但菲律賓政府官員指科興疫苗在功效方面並非最好的疫苗,禁止菲律賓的前綫醫護人員接種科興疫苗。

菲律賓食品和藥物管理局(FDA)周一(22日)宣布,當局批准於菲律賓緊急使用科興生物研發的新冠疫苗。但菲律賓FDA局長多明戈(Rolando Enrique Domingo)聲稱,科興生物於巴西、土耳其、印尼進行臨床試驗的結果顯示,科興疫苗用於暴露在新冠肺炎危險下的醫護人員身上,功效較用於18歲至59歲的健康群體身上更低。

多明戈更表示:

根據我們的專家,(科興)疫苗並非是對他們(醫護)而言最好的疫苗。

According to our experts, (Sinovac's) vaccine is not the best vaccine for them.