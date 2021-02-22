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【Bitcoin】Tesla投資比特幣不足一個月料勁賺78億元 　勝去年賣車利潤

Hot Talk 17:45 2021/02/22

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Tesla（美：TSLA）此前披露購入等值15億美元比特幣（Bitcoin），消息刺激比特幣價格急升。有分析員估計，Tesla投資比特幣帳面勁賺10億美元，比去年全年銷售電動車的利潤還要高。

Tesla購比特幣  馬斯克：我不是投資者，是工程師【下一頁】

維德布什證券 （Wedbush Securities）分析員 Daniel Ives周六發表報告指，料Tesla投資比特幣帳面獲利10億美元，比Tesla去年銷售電動車的收入還要高。然而，Ives沒有披露自己的估算方法。

新債王轉軚　唱好比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性【下一頁】

本月稍早前，Tesla向美國證交會（SEC）提交的文件中披露，公司已經購入價值15億美元的比特幣，以進一步分散現金並最大化現金回報。據報該筆交易於今年1月完成，但公司並沒有披露具體交易時間或買入價位，另外亦不清楚是否有出售行為。

比特幣今年屢創新高，上周比特幣的市值首次突破1萬億美元，今年以來，比特幣價格升逾9成。

比特幣未見頂？　女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍【下一頁】

Ives又指，於Tesla而言，投資比特幣顯然是筆不錯的初始投資，預期未來12至18個月內，將會有更多上市公司效仿。不過比特幣長期以來一直受到監管機構質疑，Ives認為，在監管機構對加密貨幣市場制定更多監管目標之前，大約僅有不足5%的上市公司會採取類似策略。

相關文章：【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

編輯：吳敏芳

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 比特幣 Tesla

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