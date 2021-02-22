Facebook封殺新聞撞板 澳洲仍堅持立法向科企開刀

澳洲立法要求科企，就平台上的新聞內容向傳媒付費，引發Facebook禁絕新聞回應。面對Facebook狠招，澳洲政府戰意高昂，有官員明言會繼續推動措施，法案不會再作調整，強調應讓新聞機構獲付款。

英國料3月初重開學校 約翰遜將公布解封路綫圖【下一頁】

疫苗印度優先 印度藥廠稱要先顧國內龐大需求【下一頁】

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）接受當地電台訪問，指澳洲人經營的新聞機構生產澳洲的新聞內容，法案可確保他們獲得公平、合理的補償，直言法案內容會維持現狀。

伯明翰又提到，同樣對法案有意見的Google，已與多間澳洲主要新聞機構達成協議，包括傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團，認為既然Google可以，沒理由Facebook不行。

為阻當局立法強迫科企收費，Facebook上周突然禁止在平台上展示新聞內容，所有傳媒機構專頁一刀切被封鎖，雷霆手段引起廣泛關注，澳洲政界人士紛紛讉責。

印度發現240種變種病毒株 專家：達到群體免疫如神話【下一頁】

民調指近半共和黨侵粉想走 轉投特朗普新政黨【下一頁】

澳洲政府事後亦採取措施反制，澳洲衛生部宣布，不會再在Facebook上賣廣告。澳洲本周正式開始新冠疫苗接種計劃，當局為鼓勵民眾接種，已計劃動用2000萬澳元宣傳開支，衛生部長亨特（Greg Hunt）解釋，宣傳資金會全數使用，只是不在Facebook作付費推廣。

責任編輯：林建忠