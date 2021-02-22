哈里梅根忽被褫奪王室身份 與奧花雲費訪問極速過期

英國白金漢宮於上周全數收回哈里梅根的王室榮譽頭銜，二人不會再履行英國王室成員職務，這導致哈里及梅根早前接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問片段部分內容未及播放已極速過期。隨著二人的身份轉變，部分涉及王室的訪問內容需刪除及重新錄製。

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哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）早前在訪談節目中談到他們在王室的角色，節目已落實在下月7日於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播放，但二人於錄製節目後不久，便失去所有王室身份及頭銜。

消息人士指，哈里及梅根在接受訪問時仍然是王室成員，而且完全沒有想過會這麼快就被褫奪王室頭銜。據悉，CBS希望剪輯訪問內容，以及重新錄影二人於脫離王室後的感受及心情變化，以趕上事態發展。

二人與奧花雲費的訪問於上周二進行，奧花雲費與哈里梅根一起渡過了兩天，順道拍攝他們真實生活。該訪問節目將於下月7日在黃金時段播放，據悉哈里梅根會於短期內重新錄影。

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英媒指哈里梅根確認不再重返王室履行公務後，將會喪失多項榮譽頭銜。哈里將會失去8個榮譽頭銜，包括3項軍銜與欖球聯盟、倫敦馬拉松等贊助人身份。至於梅根就會失去3項榮譽頭銜，包括英國國家劇院贊助人的身份。

責任編輯：郭麗明