【騰訊股價】大摩：手遊市場被低估　騰訊應值1萬億美元、最樂觀12個月內見1000元（附主要券商目標價）

▲ 大摩：手遊市場被低估 騰訊應值1萬億美元、最樂觀12個月內見1000元

騰訊 （00700） 周一股價隨科網股回吐4%，但再獲券商看好調升目標價。摩根士丹利發表報告指，市場仍低估全球手機遊戲市場增長潛力，料2024年全球潛在市場規模（Total Addressble Market，TAM）達1670億美元，騰訊手遊收入在2020年至2024年間年均增長20%，高於市場普遍預期的18%。大摩認為騰訊全球化可改善手機收入、毛利率表現，1萬億美元（約77533億港元）市值在望，上調騰訊目標價100元至820元，維持「增持」評級，最樂觀情景騰訊可見1000元。

圖看主要券商予騰訊目標價，大摩險入十大

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大摩指出，2020年疫情下新參與手機遊戲的玩家可維持行業高增長，料2024年全球潛在市場範圍達1670億美元，較一年前估計的1190億美元高出40%，騰訊因應其超班的開發和分銷遊戲能力，在未來兩年可循自家開發、併購捕捉行業機會。

大摩預期，全球至2024年間手遊市場年均增長15%，騰訊可望年均增長20%，反映其國際分銷比例增加。該行預計，到2024年騰訊手遊收入可達3040億元人民幣，在國際市場佔有率達13%，較2020年6%倍增。

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大摩續指，騰訊未來一年有多個股價刺激因素，包括1）新王牌手遊推出，《地下城與勇士（Dungeon & Fighter）》、《英雄聯盟：激鬥峽谷（ League of Legends： Wild Rift）》年收入可達100億元人民幣；2）Android 在華銷售分成降低；3）海外併購消息。

大摩表示，其目標價820元相當於2022年經調整溢利的34倍，屬2015年至今預測市盈率25倍至45倍中游。大摩表示，若以分部估值總和估值（SoTP）方式，予遊戲業務30倍市盈率，相當於歐美同業中游估值，騰訊目標價達932元。

大摩進一步表示，若騰訊所有產品和服務展現強勁變現能力，騰訊在最樂觀情景下，12個月內目標價達1000元；相反而言，若果競爭令用戶在騰訊服務使用時長縮短，最熊情景會跌至500元。

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記者：麥德銘