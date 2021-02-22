【盈喜盈警】一文看清企業數據　驢跡科技料去年轉蝕9500萬

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 首程控股料去年多賺至少45%

【盈喜】

鱷魚恤 （00122） 預期，截至1月底止6個月，中期業績將錄得本公司擁有人應佔綜合溢利介700萬元與2000萬元之間，去年同期則蝕1.8億元。

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匯聚科技 （01729） 預期，截至3月底止全年，綜合純利錄得超過70%的增長，主要由於去年6月收購華迅電纜有限公司及其附屬公司，致使網絡電線業務收益增加。

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新疆新鑫礦業 （03833） 預計，去年錄得淨盈利約為1.8億元人民幣，按年增長約620%，營業利潤增至約1.2億元人民幣，按年升383%，主要是由於電解鎳的平均售價上漲約8.5%及成本控制使電解鎳於本年的平均銷售成本較去年減少約12%。

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首程控股 （00697） 預計，年度公司股東應佔綜合溢利將錄得不低於6.4億元，按年增長不低於45%，主要由於主營業務收入和盈利規模繼續保持快速增長勢頭，停車業務收入按年增長逾170%，首次實現年度盈利；城市更新業務收入和利潤規模實現穩步增長；聯營公司繼續貢獻收益。

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德視佳 （01846） 預計年度由虧轉盈，公司擁有人應佔溢利介6300萬元至6600萬元，對比2019年12月31日止年度公司擁有人應佔虧損約340萬元，主要由於集團進行的眼科手術總數增加；及於相應年度確認一次性不可扣減上市開支撥備約4220萬元。

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【盈警】

HKE Holdings （01726） 預期，截至去年底止6個月綜合純利減少約95%至約3萬新加坡元，主要由於新加坡政府於2020年4月7日至2020年6月1日實施阻斷措施，以對抗新型冠狀病毒在新加坡本地傳播。

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驢跡科技 （01745） 預期，去年收益按年減少約40%至50%，並錄得年度虧損淨額約9500萬元人民幣，對上一個財年則錄盈利1.6億元人民幣。

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能源國際投資 （00353） 預期，去年業績盈轉虧，蝕300萬元，上一個財年則錄得純利2000萬元。

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廣東粵運交通 （03399） 預期，去年淨虧損介乎於1.9億元至3億元人民幣，上一個財年則錄得淨利潤3億元人民幣。

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中智全球 （06819） 預期，截至12月底止6個月，錄得淨虧損約1400萬美元，去年同期則錄得純利2.4百萬美元。

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編輯：袁諾曦