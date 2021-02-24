【盈喜盈警】一文看清企業數據　永嘉集團料去年由盈轉虧

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 首程控股料去年多賺至少45%

【盈喜】

建橋教育 （01525） 預期，公司去年純利增幅比2019年將不少於50%，公司表示，純利上漲主要因為﹕（i）去年平均學費增加促使集團收益增長；（ii）新學年新入學學生人數增長。

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鴻興印刷 （00450） 預期，公司去年純利為1.06億元，2019年純利則為7580萬元，按年升40%。純利增加主要因為﹕（i）公司採取積極的管治措施；（ii）香港及中國政府提供在新冠疫情中，提供了財務補貼及資助；（iii）部分土地被徵收而產生一次性的收益。

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國際資源 （01051） 預期，去年淨利潤將按年增加約5成，集團表示，淨利潤增加主要因為﹕（i）金融服務業的增長令業務下產生的佣金收入和手續費增加，以及來自保證金融資的利息收入收益增加；（ii）自營投資業務下的金融產品股息及分派收入及利息收入大幅增加。

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新龍移動 （01362） 預期，去年將錄得純利不少於800萬元，2019年同期則錄得淨虧損500.3萬元。公司表示，由虧轉盈主要因為下半年銷售收入顯著上升。

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鱷魚恤 （00122） 預期，截至1月底止6個月，中期業績將錄得本公司擁有人應佔綜合溢利介700萬元與2000萬元之間，去年同期則蝕1.8億元。

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匯聚科技 （01729） 預期，截至3月底止全年，綜合純利錄得超過70%的增長，主要由於去年6月收購華迅電纜有限公司及其附屬公司，致使網絡電線業務收益增加。

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新疆新鑫礦業 （03833） 預計，去年錄得淨盈利約為1.8億元人民幣，按年增長約620%，營業利潤增至約1.2億元人民幣，按年升383%，主要是由於電解鎳的平均售價上漲約8.5%及成本控制使電解鎳於本年的平均銷售成本較去年減少約12%。

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首程控股 （00697） 預計，年度公司股東應佔綜合溢利將錄得不低於6.4億元，按年增長不低於45%，主要由於主營業務收入和盈利規模繼續保持快速增長勢頭，停車業務收入按年增長逾170%，首次實現年度盈利；城市更新業務收入和利潤規模實現穩步增長；聯營公司繼續貢獻收益。

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德視佳 （01846） 預計年度由虧轉盈，公司擁有人應佔溢利介6300萬元至6600萬元，對比2019年12月31日止年度公司擁有人應佔虧損約340萬元，主要由於集團進行的眼科手術總數增加；及於相應年度確認一次性不可扣減上市開支撥備約4220萬元。

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【盈警】

華人置業（00127）預期，公司去年收入將按年增加介乎127%至137%，純利將減少20%至30%。2019年同期收入則為13.1億元，純利為7.9億元。集團表示，收入增加和純利減少主要因為﹕（i）集團在恒大集團（03333）股份獲得股息收入；（ii）投資物業之公平變動虧損擴大；（iii）通過損益以反映公平值的投資及財資產品純利淨額減少；（iv）租金收入及租金收入淨額減少。

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永嘉集團（03322）預期，公司去年虧損為1.95億元，2019年同期則錄得純利7400萬元，公司表示，由盈轉虧主要由於﹕（i）公司經營業務收入減少；（ii）運動服生產業務及高級功能戶外服裝生產業務的營運效益因新冠疫情而大範圍受損。

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中國服飾控股 （01146） 預期，公司去年虧損介乎人民幣1億元至1.3億元，2019年同期則錄得純利約人民幣1993萬元。公司表示，預期虧損主要由於﹕（i）新冠疫情下的全國封鎖措施促使百貨商店和購物中心運營的網點客流按年有所下降；（ii）政府財政獎勵及利息收入減少；以及（iii）毛利率下降。

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德泰新能源 （00559） 預期，截至去年12月底6個月止，期內虧損將錄得介乎2100萬元至3100萬元，而2019年同期虧損則為400萬元，公司表示，虧損增加主要因為應收貸款減值虧損增加。

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HKE Holdings （01726） 預期，截至去年底止6個月綜合純利減少約95%至約3萬新加坡元，主要由於新加坡政府於2020年4月7日至2020年6月1日實施阻斷措施，以對抗新型冠狀病毒在新加坡本地傳播。

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驢跡科技 （01745） 預期，去年收益按年減少約40%至50%，並錄得年度虧損淨額約9500萬元人民幣，對上一個財年則錄盈利1.6億元人民幣。

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能源國際投資 （00353） 預期，去年業績盈轉虧，蝕300萬元，上一個財年則錄得純利2000萬元。

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廣東粵運交通 （03399） 預期，去年淨虧損介乎於1.9億元至3億元人民幣，上一個財年則錄得淨利潤3億元人民幣。

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中智全球 （06819） 預期，截至12月底止6個月，錄得淨虧損約1400萬美元，去年同期則錄得純利2.4百萬美元。

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編輯：袁諾曦