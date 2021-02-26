【盈喜盈警】一文看清企業數據　微創醫療去年盈轉虧料蝕2億美元

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 首程控股料去年多賺至少45%

【盈喜】

太興 （06811） 盈喜，料去年純利增加約40%至55%，主要因成本控制措施、擴展分店網絡以及獲得香港和內地政府補貼。

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遠東控股 （00036） 盈喜，料去年錄得純利至少6000萬元，主要源自持作買賣投資之公平值收益約 1.47億元，部分被投資物業公平值虧損約1.02億元所抵銷。

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中手遊 （00302） 盈喜，料去年經調整純利增長30%至40%，主要受惠推出多款受歡迎的新遊戲及集團現有遊戲的強勁表現與投資的公平值收益。

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萬科海外 （01036） 盈喜，料去年股東應佔盈利上升不少於25%，主要因收購投資工具後的利息收入、收購投資物業後產生的純利、資產管理服務產生純利、投資物業公允價值及應佔聯營公司業績減少綜合影響。

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新城發展 （01030） 盈喜，料去年歸屬於公司權益持有人的合併淨利潤增長至少25%，主要由於預期新城控股權 益持有人應佔淨利潤增長所致。

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中廣核新能源 （01811） 料去年純利增加約45%，主要因於中國新投產的風電項目及太陽能項目貢獻的經營溢利增加，以及出售集團於上海美亞金橋能源有限公司全部股權的所得一次性出售收益1813.5美元。

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碧桂園服務 （06098） 盈喜，料公司去年綜合收入、綜合淨利潤、純利均錄得超過50%的增長，主要由於集團物業管理在管面積的增加與社區增值服務及城市服務業務收入的綜合上升導致。

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興科蓉醫藥 （06833） 預期，去年純利將按年增長不少於270%，而2019年純利則為2290萬元人民幣。集團表示，純利增長主要由於﹕（i）銷售增長使毛利增加；（ii）公司先前的銷售渠道建設完成令盈利能力上升；（iii）有效控制營運成本。

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京投軌道 （01522） 預期，去年純利將按年增長不低於4成，主要因為﹕（i）集團的自動售檢票業務項目令去年收入增長；（ii）集團基礎設施信息業務板塊中民用通信4G業務提升；（iii）金融負債的公允價值變動。

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星凱控股 （01166） 預期，截至去年12月底止6個月，預料將錄得純利介乎約200萬元至500萬元，集團表示，公司轉虧為盈主要因為﹕（i）收益及毛利增加；（ii）期內錄得按公平值計入損益的金融資產公平值變動及出售收入而產生的淨收益；（iii）人民幣貶值錄得匯兌虧損；（iv）集團投資物業錄得公平值淨收益。

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創維集團 （00751） 預期，去年的稅後淨溢利將錄得不低於7成增幅，集團表示，淨溢利增加主要因為﹕（i）集團海外業務穩定增長；（ii）去年營銷費用大幅下降；（iii）出讓廣州創維平面顯示科技有限公司股權錄得利潤。

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映客 （03700） 預期，公司去年收入規模按年增長41%至53%，料收入達人民幣46至50億元，淨利潤按年增長約超過200%，下半年收入按年將增加逾5成。集團表示，增長主要歸因於互動社交行業市場規模持續增長。

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彩虹新能源 （00438） 預期，公司去年淨利潤為人民幣2.12億元2.28億元，按年大幅增長127%至145%。公司表示，利潤增加主要受益於光伏玻璃市場需求強勁，導致玻璃產品的平均價格和毛利率整體上升。

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東銀國際 （00668） 預期，去年公司由虧轉盈，預計去年純利將超過1億元，2019年則錄得8300萬元虧損。

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龍翔集團 （00935） 盈喜，預期去年淨利潤增長超過90%，主要歸因於1）甲醇與醋酸的相關收入增加；2）去年應佔濰坊合營企業業績改善並扭虧為盈；3）與前一年匯兌損益錄得虧損淨額相比，去年匯兌損益錄得收益淨額，從而使行政開支減少。

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建橋教育 （01525） 預期，公司去年純利增幅比2019年將不少於50%，公司表示，純利上漲主要因為﹕（i）去年平均學費增加促使集團收益增長；（ii）新學年新入學學生人數增長。

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鴻興印刷 （00450） 預期，公司去年純利為1.06億元，2019年純利則為7580萬元，按年升40%。純利增加主要因為﹕（i）公司採取積極的管治措施；（ii）香港及中國政府提供在新冠疫情中，提供了財務補貼及資助；（iii）部分土地被徵收而產生一次性的收益。

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國際資源 （01051） 預期，去年淨利潤將按年增加約5成，集團表示，淨利潤增加主要因為﹕（i）金融服務業的增長令業務下產生的佣金收入和手續費增加，以及來自保證金融資的利息收入收益增加；（ii）自營投資業務下的金融產品股息及分派收入及利息收入大幅增加。

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新龍移動 （01362） 預期，去年將錄得純利不少於800萬元，2019年同期則錄得淨虧損500.3萬元。公司表示，由虧轉盈主要因為下半年銷售收入顯著上升。

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鱷魚恤 （00122） 預期，截至1月底止6個月，中期業績將錄得本公司擁有人應佔綜合溢利介700萬元與2000萬元之間，去年同期則蝕1.8億元。

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匯聚科技 （01729） 預期，截至3月底止全年，綜合純利錄得超過70%的增長，主要由於去年6月收購華迅電纜有限公司及其附屬公司，致使網絡電線業務收益增加。

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新疆新鑫礦業 （03833） 預計，去年錄得淨盈利約為1.8億元人民幣，按年增長約620%，營業利潤增至約1.2億元人民幣，按年升383%，主要是由於電解鎳的平均售價上漲約8.5%及成本控制使電解鎳於本年的平均銷售成本較去年減少約12%。

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首程控股 （00697） 預計，年度公司股東應佔綜合溢利將錄得不低於6.4億元，按年增長不低於45%，主要由於主營業務收入和盈利規模繼續保持快速增長勢頭，停車業務收入按年增長逾170%，首次實現年度盈利；城市更新業務收入和利潤規模實現穩步增長；聯營公司繼續貢獻收益。

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德視佳 （01846） 預計年度由虧轉盈，公司擁有人應佔溢利介6300萬元至6600萬元，對比2019年12月31日止年度公司擁有人應佔虧損約340萬元，主要由於集團進行的眼科手術總數增加；及於相應年度確認一次性不可扣減上市開支撥備約4220萬元。

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【盈警】

微創醫療 （00853） 盈警，料去年虧損擴大至1.88億至2.03億美元，主要因疫情影響醫療機構門診量及手術量銳減導致植入類器械銷售收入下降，以及受四季度中國冠脈支架集中帶量採購政策的影響等。

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國美零售 （00493） 盈警，去年銷售收入下滑23%至29%，淨虧損料擴大至65億至72億元人民幣，主要因業務受到疫情影響。

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恒發光學 （01134） 去年盈轉虧，料錄得虧損介乎1350萬至1550萬元，主要因疫情全球爆發對出口銷售造成不利，集團毛利下降。

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貓眼娛樂 （01896） 盈警，料去年盈轉虧，錄得虧損6億至6.5億元人民幣，收入則預計按年下滑67%至68%，至13.5億至14億人民幣。虧損主要因中國電影院關閉、線下大型演出及賽事取消，導致集團在線娛樂票務等服務收入大幅減少，以及於疫情對中國宏觀經濟和娛樂行業的整體影響。

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星光文化 （01159） 去年盈轉虧，料錄得淨虧損2850萬元，主要因集團媒體業務受疫情影響，且正在開發的電影、電視劇項目延遲。

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鴻騰精密 （06088） 盈警，料去年純利減少超過50%，主要受到全球疫情持續影響。儘管如此，集團預期於來年財政年度所面臨的信貸風險及流動性風險以及財務穩定性將不會發生任何重大變化。

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心動公司 （02400） 盈警，料去年淨利潤減少88%至94%，錄得3000萬至6000萬人民幣，主要因研發開支大幅增加、代理遊戲收入佔比增加致毛利減少，以及去年推出較少遊戲。

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京信通信 （02342） 料去年盈轉虧，錄得虧損1.9億元，主要因疫情令國內主要電信運營商延緩部分5G網絡資本項目建設，相關5G天線產品延遲集採招標， 因而導致集團天線產品的營業額及毛利有所下降；以及研發成本增加影響。

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北京首都機場股份 （00694） 去年盈轉虧，料虧損介乎20.1億元至20.7億元人民幣，主要由於新冠肺炎疫情及北京大興國際機場轉場分流的綜合影響，導致北京首都國際機場去年的旅客吞吐量、飛機起降架次以及貨郵吞吐量較上年度出現較大幅度下降，進而導致公司航空性業務收入與非航空性業務收入減少。

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精英匯 （01775） 截至1月底半年盈轉虧，料錄得虧損不多於800萬元，主要由於教育局因新冠病毒疫情下令延長暫停面授課堂並限制學生人數，導致教育服務的收入及課節修讀人次減少。

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石四藥 （02005） 盈警，料去年純利下降40%至50%，主要因疫情令億元人流大幅減少，令集團包括大輸液等產品的銷售受到影響。

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CMON （01792） 預期，公司去年將錄得虧損不少於380萬美元，而2019年則錄得純利190萬美元。集團表示，公司由盈轉虧主要因為新冠疫情導致中國封鎖大部分地區，公司未能向客戶運送貨品，因而導致銷售大幅下降。

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國際天食 （03666） 預期，公司去年將錄得虧損約2.9億元至3.3億元人民幣，而2019年同期則錄得虧損1.65億元人民幣。集團表示，虧損增加主要因為﹕（i）新冠疫情為集團業務帶來負面影響；（ii）因關閉門店而導致銷售業績下降；（iii）因銷售下降而作出的資產減值撥備。

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融信中國 （03301） 預期，公司去年純利將按年錄得約20%至30%的下降，主要因為﹕（i）受新冠疫情影響，部分項目的工程進度及物業交付有所延期；（ii）受國家房地產相關調控政策影響，集團部分物業銷售毛利率較低。

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卓悅 （00653） 預期，去年虧損將按年增加7成或以上，而2019年同期則錄得虧損約1.3億元，並預計去年營業額將較2019年同期錄得雙位數跌幅。集團表示，虧損擴大主要因為新冠疫情在全球流行，各國實施防疫措施，旅客人數大減，繼而打撃旅遊業及零售業。集團表示，集團為了吸引客戶而增加優惠，因而令毛利率下跌。

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淅江蒼藍儀錶 （01743） 預期，公司去年淨利潤將下降約34%至49%，主要因為；（i）新冠疫情衝撃天然氣行業消費需求，燃氣公司工商業新裝及改造預算減少，導致集團收入下降；（ii）集團獲得政府補助款項下降；（iii）進口材料的採購價格上漲，成本增加，因而影響公司淨利潤。

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實德環球 （00487） 預期，去年將錄得虧損介乎1.3億元至1.5億元，而2019年則錄得純利7420萬元。

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維港環保科技 （01845） 預期，去年虧損將錄得介乎950萬元至1200萬元人民幣之間，而2019年同期則錄得純利6700萬元。集團表示，去年由盈轉虧主要因為﹕（i）新冠疫情爆發，對集團計畫造成干擾；（ii）市場競爭激烈導致危險廢物焚燒處置解決方案的毛利率減少。

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天虹紡織 （02678） 預期，去年純利將大幅減少約45%，而2019年同期純利則為人民幣9.23億元。

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信懇智能 （01967） 預期，去年收入將按年減少約13%，純利將按年下降約60%至70%，而2019年同期純利則為人民幣4580萬元。集團表示，收入及純利下降主要因為﹕（i）新冠疫情令全球經濟惡化，客戶需求減少；（ii）集團廠房於新冠疫情期間停工，導致收入下跌；（iii）整體毛利率下跌；（iv）去年出售閒置和過時設備虧損所致。

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華潤萬象 （01209） 預期，去年純利將按年增加約120%至130%，集團表示，純利增加主要由於﹕（i）集團自去年下半年開始向寫字樓提供運營服務；（ii）集團向購物中心提供商業運營服務產生盈利。

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高銀金融 （00530） 預期，截至去年12月底止6個月，集團預期，期內虧損將增加至約為9.93億元，而2019年同期則錄得虧損為4.82億元。集團表示，虧損增加主要因為﹕（i）集團於去年7月終止出售啟德住宅項目而產生4.52億的一次性終止費用；（ii）酒品及相關業務營業額下跌。

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香港華人公司 （00655） 預期，集團由盈轉虧，去年截至12月底止9個月將錄得虧損不少於8億元。

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中國金融國際 （00721） 預期，集團截至去年12月底止6個月將錄得虧損不少於2700萬元，而2019年同期則錄得9600萬元虧損。集團表示，虧損下降主要因為非上市投資和上市投資的公允價值計虧損的減少。

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天潔環境 （01527） 盈警，預期去年純利按年跌超過50%，2019年的純利為3430萬元人民幣。虧損主要由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發，導致去年已獲授的合約總值下降。疫情爆發導致中國近期經濟下行及交通不便，且由於經濟活動放緩，令新招標延遲進而影響客戶訂單。

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TOM集團 （02383） 預期，去年產生虧損淨額約10.6億元，主要由於確認公司於聯營公司郵樂的投資所產生的減值虧損約10.16億元，減值虧損為於郵樂投資的賬面值，並且屬非現金性質，因此不會對集團當前及未來現金流量及日常營運造成任何重大不利影響。

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華人置業 （00127） 預期，公司去年收入將按年增加介乎127%至137%，純利將減少20%至30%。2019年同期收入則為13.1億元，純利為7.9億元。集團表示，收入增加和純利減少主要因為﹕（i）集團在恒大集團 （03333） 股份獲得股息收入；（ii）投資物業之公平變動虧損擴大；（iii）通過損益以反映公平值的投資及財資產品純利淨額減少；（iv）租金收入及租金收入淨額減少。

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永嘉集團 （03322） 預期，公司去年虧損為1.95億元，2019年同期則錄得純利7400萬元，公司表示，由盈轉虧主要由於﹕（i）公司經營業務收入減少；（ii）運動服生產業務及高級功能戶外服裝生產業務的營運效益因新冠疫情而大範圍受損。

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中國服飾控股 （01146） 預期，公司去年虧損介乎人民幣1億元至1.3億元，2019年同期則錄得純利約人民幣1993萬元。公司表示，預期虧損主要由於﹕（i）新冠疫情下的全國封鎖措施促使百貨商店和購物中心運營的網點客流按年有所下降；（ii）政府財政獎勵及利息收入減少；以及（iii）毛利率下降。

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德泰新能源 （00559） 預期，截至去年12月底6個月止，期內虧損將錄得介乎2100萬元至3100萬元，而2019年同期虧損則為400萬元，公司表示，虧損增加主要因為應收貸款減值虧損增加。

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HKE Holdings （01726） 預期，截至去年底止6個月綜合純利減少約95%至約3萬新加坡元，主要由於新加坡政府於2020年4月7日至2020年6月1日實施阻斷措施，以對抗新型冠狀病毒在新加坡本地傳播。

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驢跡科技 （01745） 預期，去年收益按年減少約40%至50%，並錄得年度虧損淨額約9500萬元人民幣，對上一個財年則錄盈利1.6億元人民幣。

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能源國際投資 （00353） 預期，去年業績盈轉虧，蝕300萬元，上一個財年則錄得純利2000萬元。

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廣東粵運交通 （03399） 預期，去年淨虧損介乎於1.9億元至3億元人民幣，上一個財年則錄得淨利潤3億元人民幣。

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中智全球 （06819） 預期，截至12月底止6個月，錄得淨虧損約1400萬美元，去年同期則錄得純利2.4百萬美元。

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編輯：袁諾曦