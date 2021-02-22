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【盈喜盈警】一文看清企業數據　中智全球料中期轉蝕1400美元

股市 17:14 2021/02/22

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一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 首程控股料去年多賺至少45%

【盈喜】

匯聚科技 （01729） 預期，截至3月底止全年，綜合純利錄得超過70%的增長，主要由於去年6月收購華迅電纜有限公司及其附屬公司，致使網絡電線業務收益增加。

公告及通告

新疆新鑫礦業 （03833） 預計，去年錄得淨盈利約為1.8億元人民幣，按年增長約620%，營業利潤增至約1.2億元人民幣，按年升383%，主要是由於電解鎳的平均售價上漲約8.5%及成本控制使電解鎳於本年的平均銷售成本較去年減少約12%。

公告及通告

首程控股 （00697） 預計，年度公司股東應佔綜合溢利將錄得不低於6.4億元，按年增長不低於45%，主要由於主營業務收入和盈利規模繼續保持快速增長勢頭，停車業務收入按年增長逾170%，首次實現年度盈利；城市更新業務收入和利潤規模實現穩步增長；聯營公司繼續貢獻收益。

公告及通告

德視佳 （01846） 預計年度由虧轉盈，公司擁有人應佔溢利介6300萬元至6600萬元，對比2019年12月31日止年度公司擁有人應佔虧損約340萬元，主要由於集團進行的眼科手術總數增加；及於相應年度確認一次性不可扣減上市開支撥備約4220萬元。

公告及通告

【盈警】

中智全球 （06819） 預期，截至12月底止6個月，錄得淨虧損約1400萬美元，去年同期則錄得純利2.4百萬美元。

公告及通告

相關文章：【盈喜盈警】一文看清企業數據　金利來集團料去年溢利減少至1.47億（不斷更新）

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編輯：袁諾曦

港股 德視佳（01846） 中智全球（06819） 首程控股（00697） 匯聚科技（01729） 新疆新鑫礦業（03833） 盈喜 盈警

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