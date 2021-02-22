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【iBond】明年通脹或升2.5%　超出iBond兩厘保底息

Hot Talk 17:30 2021/02/22

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上商、大新及花旗3專家齊料，明年通脹升逾2%，iBond浮息計價有望超逾兩厘保證息率。

統計處剛公布1月份消費物價指數（CPI），整體通脹按年升1.9%，擺脫過去半年通縮趨勢，但在第4波疫情下，基本通脹仍跌0.5%。不過，上商研究部主管林俊泓料，受恵疫後爆發積壓的消費力等，今年全年CPI料回升1.5%，明年更升2.5%，在市場4大名家中，暫為最樂觀的預估。

要是市面在疫後作報復式消費，加上低基數效應，疊加全球水浸及超低息環境下，美債息又直逼1.4厘，引發惡性通脹等，刺激明年本港通脹或升逾2%，跑贏通脹掛鈎債券 （04239） 的兩厘包底息。iBond今天逆市升0.1%，收報104.05元，成交1234萬元。

財金界名人捧iBond【下一頁

此外，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，今年首季CPI料處於零水平，次季升0.2%；全年計看升1.3%，明年再升2.1%。而今明兩年的GDP則分別有3.5%及4.2%升幅。

綜合4位專家最新預估，以上商最進取，林俊泓料，今明兩年CPI各升1.5%及2.5%。至於大新 （02356） 經濟師温嘉煒回應本報查詢指，預計全年CPI升1.8%，明年更錄得2.3%漲幅。而今年經濟料升3.8%，來年GDP再升2.8%。

可是，華僑永亨經濟師李若凡較保守，料今明兩年CPI分別升1.5%及1.9%，不敵iBond的兩厘保底息。至於GDP今年升4.1%，明年則升3%。

相關新聞：【財政預算案2021】政府據報擬加碼推iBond　銀色債券入場年齡降低

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

通脹 通脹債券 收息產品 iBond

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