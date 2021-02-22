【Clubhouse熱潮】foodpanda勇闖新平台策劃宣傳活動　明星你問我答吸逾千人參與

▲ 邀歌手進駐Clubhouse你問我答 foodpanda：營銷活動需有創意

去年在美國推出的Clubhouse，截至2月16日下載數字已超過810萬次，亦在香港掀起熱潮。該應用被形容為具互動功能的Podcast平台，由1月底在香港興起，並吸引包括外賣平台foodpanda在平台上策劃宣傳活動，於新年假期一連數晚在Clubhouse，邀請歌手名人與粉絲進行「你問我答」，成為本地最早一批在Clubhouse進行推廣的品牌。

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策劃該活動的FoodPanda香港營銷團隊成員鍾曉賢（Meko）與王庭軒（Max）分享，得悉Clubhouse在港捲起熱潮，很快便決定在平台上舉行活動，在一星期完成聯絡藝人與流程策劃，活動期間每日安排不同歌手分享創作、生活等話題，同時請他們分享使用外賣平台的經驗，趁機「軟銷」品牌。

為確保活動暢順，兩人事前有進行過測試，以試驗形式開設房間邀請朋友對談。除了事前要慢慢摸索功能，他們亦有透過自家品牌專頁與明星的Instagram等，在活動前先作預熱，提示當晚的活動分享主題，鼓勵參加者準備發言。

▲ foodpanda邀請Rubberband成員6號等明星，在Clubhouse舉行你問我答活動。（手機截圖）

兩人分享，最高峰時估計有逾1000人加入foodpanda的房間，4晚的房間高峰人數總和逾2000人，加上房間可隨時自由進出，相信總參與人數多於此。Meko坦言，反應比想像中熱烈，「最初會怕無人舉手發言，但參與者有機會與明星直接對談，都很積極舉手，一度約有500人示意想發言，反應很熱烈。」她續指，事後有不少業界友好向她們查詢活動情況，相信該活動至少成功加強品牌年輕，敢嘗試新營銷方式的形象，「不同數碼渠道各有主要對像，而Clubhouse就能接觸到緊貼潮流的一群。」因反應頗佳，現階段亦會考慮日後繼續嘗試以Clubhouse進行營銷活動。

Meko指出，品牌一直有留意社交平台發展，較早前亦已開設MeWe專頁，「好像每個月都有新的平台湧現，營銷從業員要很努力追蹤，留意不同用戶的喜好。」據Meko的觀察，過往社交平台甚少會主打深度內容，但Clubhouse卻一反這趨勢，吸引不少用戶分享有深度的內容。同時，比起其他具直播功能的平台，Clubhouse要用戶直接以聲音回應，而非單給予文字、表情符號，互動性變相更強。她亦預計，勢會陸續有品牌會研究如何以Clubhouse進行營銷活動。

記者: 周俊霖