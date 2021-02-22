【中美關係】盼中美關係重回正軌　王毅促美方做到「三放棄」　包括撤銷不合理關稅

中美關係於美國上任總統特朗普（Donald Trump）任期內不斷惡化，並於貿易、科技、金融等多方面頻頻角力。外界關注中美關係走向之際，國務委員兼外長王毅本周一（22日）在一個中美關係論壇上表示，希望推動中美關係重回正軌，實現中美關係健康穩定發展。

CNBC報導： 拜登下令檢討半導體及稀土等供應鏈【下一頁】

就中美關係回到正軌，王毅提出以下4點建議：

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本月12日，中國國家習近平主席與拜登（Joe Biden）進行了首次通話， 王毅指雙方 一致認為中美要增進相互了解，避免誤解誤判；要彼此坦誠相待，不搞衝突對抗；要暢通溝通渠道，推進交流合作。他還形容這次通話，為處於十字路口的中美關係指明了方向。中方同時希望美方盡快調整政策，並提出「三個放棄」，分別是放棄對中國產品加徵不合理關稅，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，以及放棄對中國科技進步進行無理打壓，為兩國合作提供必要條件。

不過美國現任財長耶倫（Janet Yellen）上周四（18日）接受外媒訪問時曾指，將會維持特朗普對中國貨品徵收的額外關稅，並期望中國遵守貿易方面的承諾，又指看到中國在一系列問題上存在不公平做法，尤其是在貿易、強制技術轉移以及補貼高科技產業等方面。

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