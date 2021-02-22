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【疫下新常態】AI取代人力？科技股女股神：無人技術＋機械人　將成長期趨勢

科技 18:15 2021/02/22

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有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）總裁Cathie Wood近日指出，即使疫情結束，業界採用AI機械人的趨勢也不會逆轉，令許多人將成為永久失業的一群。

早於疫情之前已有不同行業為了應對工人短缺的挑戰，開始引進並應用人工智能（AI）機械人，甚至被指有望取代人類。在新冠肺炎疫情全球大流期間，業界更進一步加速採用AI機械人，據有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）總裁Cathie Wood近日指出，即使疫情結束，這些趨勢也不會逆轉，令許多人將成為永久失業的一群。

為了減少人與人之間的接觸，減低新冠肺炎傳播風險，目前在日本、美國及亞洲國家的企業正不斷加大對應用機械人，取代人類工作。其中在日本，就有不少企業推出機械人酒店、機械人咖啡店、護理機械人，以及採用送餐機械人等。

科技女股神Cathie Wood表示，隨著基本工資不斷提升，加上AI訓練成本大幅降低，企業將會更積極採用AI取代人力。她還觀察到，美國運輸業與餐飲業已加速導入無人技術，所以預計趨勢將不會逆轉，成為長期趨勢。

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事實上，全球近年持續發展無人運輸科技，在運輸業方面，已有自動駕駛汽車送貨服務、無人駕駛貨車、無人機等服務相繼出現。尤其在面對在防疫期間，電商及物流配送需求激增，更造就「無人經濟」包括AI技術、機械人、無人配送等智能化方案加速崛起。

根據機械人制造商SESTO Robotics早前指出，在去年全球的服務機械人市場的規模達到 141 億美元（約1,093億港元），估計至2027年全球的服務機械人市場將會增長三倍以上，達到 509 億美元（約3,946億港元）。

此外，由於疫情全球大流行增加行業應用清潔及消毒機械人，包括在製造工廠、醫院、酒店和公共交通等各個領域上，帶動整體服務機械人市場規模增長。該機械人制造商同時估計，全球清潔及消毒機器人市場至2025年，收入將達到23億美元（約178億港元）。

日本機械狼「Monster Wolf」駐守田野　防止北海道熊攻擊人類

責任編輯：張寶燕

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